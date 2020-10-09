بمناسبة احتفالات أكتوبر.. الأقصر تشارك في ماراثون للدراجات الهوائية

شاركت الأقصر، اليوم الجمعة، في ماراثون الدراجات الهوائية ضمن ماراثون للدراجات الهوائية بجميع محافظات الجمهورية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "شباب مصر يهنئ مصر في احتفالات النصر" وذلك في إطار احتفالات الوزارة بانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور حفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة.

وقال حفنى بركات، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، إن المارثون شارك فيه نحو 300 شاب وفتاة وكبار السن، والذى بدا من امام معبدحتشبسوت بطول 10 كم، لافتاً إلى انه بعد الانتهاء من الماراثون تم توزيع 500 جنيه على أول 25 متسابقا من الفائزين من الشباب والفتيات وكبار السن.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، ان المارثون يأتي في اطار حرص المحافظة على دعم عودة النشاط الرياضي وجعل الرياضة أسلوب حياة، بجانب تنشيط السياحة وان مصر بمدنها بلد الامن والامان والاستقرار، لافتا إلى أن هذه الأنشطة تساعد في إعداد الشباب من كافة الجوانب وتنمى قدراتهم البدنية والفكرية، بجانب انها تساهم في استغلال أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح خدمة المجتمع.