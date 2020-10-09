عاجل.. مصرع 5 وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بدائري "أم بيومي" بالقليوبية

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون جراء انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي بمحافظة القليوبية.

جرى نقل جميع الضحايا إلى مستشفى قليوب المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم سعيد مدير مرور القليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بانقلاب سيارة نقل ركاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي، ونتج عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى قليوب المركزي.

على الفور انتقل العقيد هشام دياب وكيل إدارة المرور بالقليوبية، إلى موقع الحادث، وتبين أنه وقع نتيجة السرعة الزائدة بمنطقة أم بيومي أعلى الطريق الدائري، ما أدى إلى اشتعال الحريق بتنك الغاز بالسيارة، واصطدامها بسيارة أخرى.

وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى قليوب المركزي، ورفع السيارتين، وفتح الطريق أمام الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.