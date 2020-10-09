الأحد.. احتفالية لـ"فن السماع" بقبة الغوري

قرر مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، إقامة احتفالية خاصة لفن "السماع"، الأحد المقبل في تمام الثامنة مساء.

تقوم فكرة العرض الاحتفالي على حوار فني بين فرقتي "سماع للإنشاد والموسيقي الروحية"، و"بنات الحور"، حيث يقدمان برنامجا متميزا في الإنشاد والغناء الديني بثقافات مختلفة.

ويعد فن "السماع" من فنون الإنشاد الديني عند الصوفية، ويتناول حب الله ورسوله وآل البيت، وكان فى بداياته مصحوبا بآلتي الدف والناي فقط حتى تطور في القرن التاسع عشر ليشمل كل الآلات الموسيقية بعد ذلك، وينسب فن السماع لمؤسسه الإمام جلال الدين الرومي والمولوية.

يذكر أنه في العام الماضي انطلقت فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان "سماع" للإنشاد الديني والموسيقى الروحانية، برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح، وشارك بالمهرجان عدد من الفرق حول العالم مثل الكونغو برازافيل، وباكستان، المغرب، وسوريا.

وفي يناير الماضي، افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور بالعتبة.

جاء ذلك بحضور الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة، الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، وغيرهم من المسرحيين وسط إقبال جماهيري كبير.

والعرض المسرحي من إخراج الفنان انتصار عبد الفتاح ، وهو إعادة إنتاج لعرض "مخدة الكحل" ، والذي جرى تقديمه أول مرة عام 1998 على مسرح الطليعة، وذلك في إطار خطة مسرح الطليعة لعمل إعادة "ريبرتوار" لأهم أعمال الفرقة والتي قدمت على مسرح الطليعة خلال الأعوام السابقة، لإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة لمشاهدة عروض فارقة من تاريخ المسرح المصري.

وكان العرض قد شارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وفاز بجائزة أفضل عرض مسرحي وقتها، وهو العرض الثاني الذي يعاد إنتاجه من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، حيث جرى إعادة إنتاج عرض "الطوق و الأسورة" من إخراج ناصر عبد المنعم، عام 2018.