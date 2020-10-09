وفاة شقيق الفنان التونسي تميم عبده

أعلن الفنان التونسي تميم عبد وفاة شقيقه عبد الله صباح اليوم، وكتب تميم عبده عبر حسابه الخاص بـ"فيس بوك" منشورا قال فيه: "توفي هذا الصباح أخي الكبير عبد الله، تكلمنا منذ يومين، كان عليلا بعض الشيء، تواعدنا بالزيارة لكن القدر لم يمهلني حتى فرصة السفر لتوديعه، نَمْ في سلام سيدي، حتى يحين موعد لقائنا عند ذي عرش عظيم، إنا لله وانا إليه راجعون".

والفنان تميم عبده ممثل تونسي، كانت بدايته الفنية بالمسرح في تونس حتى جاء إلى مصر ليلتحق بقسم الدراسات الحرة بمعهد الفنون المسرحية نظرًا لتقدمه في السن وقتئذ ليتخرج فيه كممثل ومخرج مسرحي، ثم التحق بالعمل كموظف في شركة أفلام يوسف شاهين لمدة تقارب الـ22 عامًا والتي تدرج فيها إلى أن وصل لدرجة مدير إنتاج وبعدها لمنتج منفذ، وكان متخصصا بالأفلام الأجنبية التي تصور في مصر من خلال الشركة.

كما عمل مدير لاستوديو جلال لمدة 3 سنوات، وبعد ذلك عمل في مجال الدعاية والإعلان، حتى أتيحت له الفرصة من خلال صداقته للمخرج يسري نصر الله، الذي أسند إليه أدوارًا في عدة أفلام أشهرها "جنينة الأسماك، إحكي يا شهرزاد، بعد الموقعة".

شارك الفنان تميم عبده فيما يقارب الـ70 عملا فنيا في مصر ما بين الدراما التلفزيونية والسينما، وكانت شهرته قد جاءت بمسلسل "أهل كايرو" من بطولة خالد الصاوي وكندة علوش والذي عرض في عام 2010، كما شارك أمام الزعيم عادل إمام في عدد من المسلسلات مثل "أستاذ ورئيس قسم، مأمون وشركاه وفرقة ناجي عطا الله".

وكانت آخر الأعمال التي شارك بها مسلسل "ليه لأ" كظهور خاص خلال أحداث المسلسل، كما شارك في مسلسل "ختم النمر" من تأليف وإخراج أحمد سمير فرج، وفي موسم دراما رمضان السابق بمسلسل "اتنين في الصندوق" والذي شارك في بطولته حمدي المرغني، أوس أوس، بيومي فؤاد وانتصار ومن تأليف لؤس السيد وإخراج محمد مصطفى.