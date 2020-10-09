ميركل: الأسابيع المقبلة حاسمة بالنسبة لتطور انتشار كورونا في الشتاء

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إنَّ الأيام والأسابيع المقبلة، تعتبر حاسمة بالنسبة لتطور انتشار فيروس كورونا في فصل الشتاء، موضحة أن الهدف هو السيطرة على أعداد الإصابات بما يسمح بتتبع كل إصابة والوصول إلى كل جهة اتصال وتحذيرها.

وأضافت ميركل، في برلين عقب مؤتمر عبر الفيديو مع عُمَد أكبر 11 مدينة ألمانية، "سنواجه تحدي ما إذا كان بإمكاننا إبقاء الجائحة في ألمانيا تحت السيطرة، أو ما إذا كنا نفقد السيطرة عليها".

ودعت ميركل، المواطنين، لا سيما الشباب، إلى تفهم القيود الحالية من حظر التجول وحظر التجمعات وتقييد مواعيد المحال والمطاعم وحظر المشروبات الكحولية، لافتة إلى أنه يتعين على الجميع التفكير في مصلحة أسرهم وكبار السن والمصلحة العامة.

يشار أن الاجتماع شارك فيه عمد مدن برلين وهامبورج وبريمن وميونيخ وفرانكفورت وكولونيا ودوسلدورف ودورتموند وإيسن ولايبزيج وشتوتجارت.

جدير بالذكر أن الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات، سيجرون مشاورات في أقرب وقت بشأن كيفية الاستعانة بقوات الشرطة الاتحادية وشرطة الولايات.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا الأربعة آلاف، أمس الأول، للمرة الأولى منذ بداية أبريل، حسبما أفادت أرقام رسمية.

وأشار معهد "روبرت كوخ" على موقعه الإلكتروني إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات الأربعاء إلى 310 آلاف و144، بزيادة 4058 عن اليوم السابق.

وتجاوز عدد الإصابات عتبة الأربعة آلاف للمرة الأولى في 11 أبريل في أوج إجراءات العزل، وفق بيانات وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وبدأت ألمانيا تخفيف التدابير الصارمة، التي اتخذتها وشملت إغلاق المتاجر أو الحد من عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتجمع منذ أواخر أبريل، بعد أسابيع على تراجع عدد الإصابات الجديدة عن الذروة التي جرى تسجيلها عندما كانت البلاد تعلن عن نحو 6000 إصابة يوميا.

ومع استئناف حركة السفر، خصوصا خلال عطلة الصيف وازدياد حجم التجمعات، باتت العدوى تنتقل بين السكان مجددا على نحو مرتفع.

ولمواجهة تفشي الوباء، أعلنت الحكومة الألمانية في سبتمبر الماضي، عن تقديمها ما يصل إلى 750 مليون يورو (892 مليون دولار) لدعم 3 شركات أدوية محلية، تعمل على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.