"مصر تستطيع" يستعرض تقرير "هن" عن "عداوة المرأة للمرأة"

عرض الإعلامي أحمد فايق، تقريرًا تلفزيونيًا عن مشروع تخرج لأربع طالبات بكلية الإعلام في جامعة خاصة، حول "نفسنة البنات"، وعدم تمنيهن الخير لبعضهن البعض، حيث يهدف هذا المشروع إلى القضاء على هذه الظاهرة، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، مشيرًا إلى أنها نُشرت في صحف ومواقع عالمية.

واستعرض فايق التقرير الذي نشره موقع "الوطن"، "هُن" عن مشروع تخرج طالبات إعلام يسلط الضوء على عداوة المرأة للمرأة، قائلًا إنه استهدف الإجابة على سؤال "ليه البنات بتنفسن على بعضها؟".

وقالت فريدة سرحان خريجة قسم علاقات عامة وإعلان جامعة MSA، إن المشروع يستهدف التأكيد على أن المرأة ليست عدوة غيرها من النساء، بل أن النساء يدعمن بعضهن البعض.

وأوضحت رقية صابر خريجة كلية الإعلام قسم العلاقات العامة بنفس الجامعة، أن أكثر العداوات تكرارًا هي العداوة بين الام وابنتها، او البنت ومديرتها في الشغل، أو نظرة المجتمع للمرأة المطلقة.

وأكد التقرير، أن المشروع كان مميزًا للغاية للدرجة التي جعلته يتصدر موقع الشركة المصنفة في المرتبة الأولى للعلاقات العامة والاتصالات في العالم كله.

وقالت سهيلة ناصر، إحدى طالبات المشروع، إنهن التقين الشركة "أون لاين"، وكتبت الشركة مقالًا عن المشروع، وزادت ردود الأفعال للدرجة التي جعلت عدد كبير من بنات العالم يرغبن في التواصل معهن.

وأطلق البنات حملة منظمة للتوعية واستخدمن فيها صفحات السوشيال ميديا وكل فنون العمل الصحفي ووسائل الاتصال والنتيجة أن مقالاتهن حصلت على أعلى نسبة قراءة.