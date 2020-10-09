لأصحاب المحال التجارية.. كيفية حساب فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة

قدمت الشؤون التجارية لهندسة كهرباء قطاع السادات، التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أمثلة لحساب فاتورة الكهرباء التجارية طبقا لشرائح العام المالي 2020 - 2021 المطبقة بدءً من استهلاك يوليو 2020.

وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية، كيفية حساب فاتورة الكهرباء للمحال التجارية "التعريفة التجارية"، وأسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري، وفقا لأسعار شرائح الكهرباء، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري

1ـ الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات "65 قرش".

2ـ الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات " 115 قرش".

3ـ الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات " 140 قرش".

4ـ الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات "155 قرش".

5ـ الشريحة الخامسة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات "160 قرش".

6- المقروء بصفر "9 جنيهات".

وفيما يلى أمثلة لقيمة فاتورة الكهرباء للقطاع التجاري وفقا لأسعار شرائح الاستهلاك الجديدة التي تم تطبيقها منذ يوليو الماضي:

1ـ استهلاك 100 كيلو وات/ ساعة = 70 جنيه.

100 * 0.65 = 65 جنيها.

مقابل خدمة عملاء= 5 جنيهات.

2ـ استهلاك 150 كيلو وات/ ساعة = 195 جنيها.

150 * 1.20 = 180 جنيها.

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها.

3ـ استهلاك 250 كيلو وات/ ساعة 315 جنيها.

250 * 1.20 = 300 جنيها.

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها.

4ـ استهلاك 300 كيلو وات/ ساعة = 440 جنيها.

300 * 1.40 = 420 جنيها.

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها.

5ـ استهلاك 400 كيلو وات/ ساعة = 580 جنيها.

400 * 1.40 = 560 جنيها.

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها.

6ـ استهلاك 500 كيلو/ وات ساعة = 720 جنيها.

500 * 1.40 = 700 جنيه.

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها.

7ـ استهلاك 600 كيلو وات/ ساعة = 860 جنيه.

600 * 1.40 = 840 جنيها.

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها.

8ـ استهلاك 650 كيلو وات/ ساعة = 942.5 جنيه.

600 * 1.40 = 480 جنيها.

50 * 1.55 = 77.50 جنيه.

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها.

9ـ استهلاك 750 كيلو وات/ ساعة = 1097.5 جنيها.

600 * 1.40 = 840 جنيها.

150 * 1.55 = 232.5 جنيه.

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها.

10ـ استهلاك 1000 كيلو وات/ ساعة = 1485 جنيها.

600 * 1.40 = 840 جنيها.

400 * 1.55 = 620 جنيها.

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها.

11ـ استهلاك 1200 كيلو وات/ ساعة = 1960 جنيها.

1200 * 1.60 = 1920 جنيها.

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيه.

12ـ استهلاك 2000 كيلو وات/ ساعة = 3240 جنيها.

2000 * 1.60 = 3200 جنيه.

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها.

وأوضحت الشركة أن طريقة الحساب المتبعة بالعداد الكارت هى نفس الطريقة بالعداد العادي.

وبدأت خطة ترشيد دعم الكهرباء في 2015 وكان مخططا أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017، وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5 لتخفيف العبء عن المواطنين، ووضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.