عاجل.. انفجار جديد في بيروت وسقوط جرحى والأمن يخلي المنازل

أفادت شبكة "سكاي نيوز" بوقوع انفجار خزان مازوت في حي طريق الجديدة في العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت إن الانفجار أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في نتيجة الانفجار.

وأوضح مراسل شبكة "سكاي نيوز" أن فرق الإطفاء اللبنانية تحاول السيطرة على الحريق الذي وقع في خزان مازوت، بينما يخلي الدفاع المدني اللبناني المنازل المحيطة بموقع الانفجار.

#بيروت pic.twitter.com/whlp1NLwpX — H a s s a n O b e i d (@HassanObeid16) October 9, 2020

وفي وقت سابق اليوم، شهد عدد من المناطق اللبنانية سلسلة من الحرائق الهائلة التي اندلعت في الغابات والمناطق الشجرية والمزروعات خلال الساعات الماضية وبشكل متزامن، على وقع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية والأجواء المُناخية الجافة واشتداد سرعة الرياح، على نحو أدى إلى امتداد النيران بصورة كبيرة في مناطق عدة.

ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من شهرين على انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، وكان السبب فيه باخرة محملة بمواد نترات الأمونيوم والتي جرى تخزينها في مستودعات مرفأ بيروت البحري وتسببت في انفجار مدمر.