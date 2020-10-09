عاجل.. ضبط وإحضار 4 سيدات لممارستهن الرذيلة مع جزار البراجيل

أمرت جهات التحقيق بضبط وإحضار 4 سيدات، لاتهامهن بممارسة الرذيلة مع جزار البراجيل، ووجهت للمتهم اتهامات انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على قيم المجتمع المصري وإساءة استخدام وسائل الاتصال.

بدأت تفاصيل الجريمة تتكشف مع تسريب 4 فيديوهات وتداولها بين شباب أوسيم من قبل المتهم للانتقام من 4 سيدات حاولن قطع العلاقة بالمتهم، وبحسب تحريات المباحث كشفت أن المتهم "ع.أ" نجح في إيقاع عدد كبير من السيدات في أوسيم والبراجيل، ومارس معهن الرذيلة داخل شقة كان يستأجرها خصيصًا لنشاطه الإجرامي.

وكشفت أجهزة الأمن أن المتهم استأجر شقة لممارسة الرذيلة مع السيدات منذ 3 سنوات، وأن أجهزة الأمن نجحت في التحفظ على قرابة 100 فيديو إباحي للمتهم، مع السيدات التي تمكن من إقناعهن بممارسة الرذيلة معه، وأنه كان يستخدم تلك الفيديوهات للضغط على أي واحدة منهن تحاول قطع العلاقة معه.

وأضافت التحريات أن المتهم ظهر في الفيديوهات مع قرابة 16 سيدة، منهن متزوجات ومطلقات، وأنه كان يستغل عمله في مهنة الجزارة، وتردد السيدات عليه لشراء اللحوم في إقامة علاقات صداقة بينهن، وسرعان ما كانت تتحول إلى علاقة جنسية، يقوم خلالها بتصوير كل واحدة خلال ممارسة الجنس معه دون علمها.

وكشفت التحريات أن المتهم "ع. ا" 43 عاما، متزوج منذ قرابة 16 سنة ولديه طفلان أكبرهما عمره 12 سنة، وأنه بدأ ممارسة الرذيلة مع سيدات القرية والقرى المجاورة منذ 3 سنوات، ويقوم باستدراجهن وإغرائهن عن طريق المال وتصويرهن لتهديدهن حال رفض أي منهن استكمال تلك العلاقة.

وأوضحت التحريات أنه لم يقدم أي من أزواج السيدات اللاتي ظهرن في الفيديوهات الإباحية محاضر تتهمهن بالزنا.

وعُثر على أكثر من 100 فيديو ظهر فيها المتهم يمارس معهن الرذيلة وصورهن أثناء العلاقة، بعد أن سرب فيديوهات 3 سيدات رفضن استكمال العلاقة المحرمة معه، لفضحهن فى القرية، بحسب التحريات أنه تم فحص الفيديوهات عقب انتشارها في منطقة البراجيل، وتوصلوا إلى أن المتهم يمارس الرذيلة مع السيدات فى إحدى الشقق السكنية التى كان يستأجرها.

وتبين من التحريات أنَّ المتهم متزوج ولديه أبناء، وكان يقيم علاقات جنسية مع ضحاياه داخل شقة مستأجرة دون علم أهله، وأن الشرطة ألقت القبض عليه بعد أن حاول عدد من المواطنين المتضررين الاعتداء عليه والفتك به، إلا أنَّ رجال المباحث تمكّنوا من إنقاذه واقتياده وسط حراسة أمنية مشددة إلى قسم الشرطة، وجرى التحفظ على هاتفه المحمول، وبفحصه عُثر به على عدد من مقاطع الفيديو المخلة التي صوّرها للسيدات، وجار العرض على الجهات المختصة التي تباشر التحقيق.

وتابعت التحريات أنَّ المتهم كان يستقطب الفتيات عن طريق إقامة علاقة صداقة معهنّ، ثم يبدأ في تقمص دور العاشق، وأنَّه ينتوي دخول البيت من بابه، ويوهمهنّ باستعداده لخطبتهنّ، ومن خلال هذا المدخل يواصل أساليبه، حتى ينجح في إقامة علاقة جنسية كاملة مع كل ضحية.

كانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخادشة للحياة، لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة مع سيدات، وتمكّنت المباحث من تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة.