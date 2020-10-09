من المسؤول عن تحديد مساحة المخالفة التي تدخل نطاق التصالح؟

تواصل المراكز التكنولوجية بالأحياء تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري وهي المدة المحددة لتلقي طلبات التصالح، حيث تستقبل الطلبات والرد على تساؤلات واستفسارات المواطنين الراغبين فى التصالح.

ورصدت "الوطن" تساؤل عدد من المواطنين ومنها على سبيل المثال أن "عقد الشقة مكتوب فيه كلمة حوالى 125 مترا تحت العجز والزيادة والشقة لا تصل مساحتها إلى 100 متر، فكيف يتم التصالح؟".

تحديد مساحة المخالفة

وقال مصدر مسؤول إن تحديد مساحة المخالفة التي تدخل التصالح على مخالفات البناء يكون وفق الرسومات الهندسية المعتمدة من مهندس نقابي، حيث يكون من ضمن مستندات التصالح تقديم الراغب فى التصالح نسختين من رسم هندسي معتمد من مهندس نقابي.

وأيضا القول الفصل يكون للجنة المعاينة التي تعاين المخالفة على الطبيعة وتحدد المساحة بدقة وبناء عليه يتم تحديد قيمة التصالح على المتر المسطح وفق الأسعار المعلن عنها بكل منطقة.

قيمة التصالح

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أنه في حالة وجود زيادة فى مساحة المخالفة عن التي تم وضعها فى طلب التصالح أو الرسم الهندسي يتم تقديرها وإضافتها على قيمة التصالح، وفى حالة وجود نقص فى مساحة المخالفة عن الموجودة فى طلب التصالح يتم خصم الفارق من قيمة التصالح لصالح صاحب الشأن.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك تعليمات مشددة لكل المراكز التكنولوجية بالأحياء والوحدات المحلية بقبول جميع طلبات التصالح التي تقدم والتيسيرعلى المواطنين، وذلك بقبول صورة البطاقة الشخصية وأي أوراق يقدمها صاحب الشأن، مع سداد جدية التصالح، على أن يستكمل باقي المستندات فيما بعد.

وأضاف "قاسم" أن مهمة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية هي تلقي طلبات التصالح من المواطنين وقيمة جدية التصالح، أما مسألة البت في طلب التصالح وقبوله أو رفضه، فهذا يعود إلى اللجان الفنية المختصة التي تقوم خلال الفترة المقبلة بالفحص ومعاينة المخالفة وتطبيق قانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020.

وأشار إلى أن اللجان الفنية تقوم بدراسة وفحص الملف والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، وإجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مطابقة طلب التصالح للمخالفة على أرض الواقع ومراجعة المساحة المطلوبة للتصالح مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية بملف التصالح، والتحقق من السلامة الانشائية للمبنى ظاهريا، والتأكد بواسطة ممثل وزارة الداخلية باللجنة من توافر اشتراطات حماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق، والبت في طلب التصالح، بعد استكمال كل الإجراءات والمستندات المطلوبة واحتساب إجمالى مقابل التصالح، في حال الموافقة طبقا لسعر المتر المسطح في المنطقة محل المخالفة.