وزير الصحة الأردني: نصف الأردنيين ملتزمون بارتداء الكمامات مؤخرا

قال الدكتور سعد جابر وزير الصحة الأردني، إن بلاده اتخذت إجراءات شديدة في بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، مشيرً إلى أن هذا الوباء يعمل ضد الاقتصاد، وكان لا بد من التوازن بين الاقتصاد والصحة وجرى فتح الحدود مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف جابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم "الحكاية" عبر شاشة "إم بي سي مصر": "بعض الحالات مرت من الحدود وانتشرت بين الناس بشكل سريع في شهر أغسطس وبدأت في التزايد بشكل كبير، وزادت عدد الوفيات".

وتابع، أن النظام الصحي الأردني قوي ومتماسك لكن لا يوجد أي نظام صحي في العالم يستطيع أن يسمح بانتشار هذا المرض بشكل كبير وإلا فإن الإصابات والوفيات ستزداد بشكل كبير وسينهار.

وأردف: "أي إجراء نتخذه يحتاج إلى أسبوعين وثلاثة أسابيع لكي يظهر مفعوله، ونسعى إلى تقليل الاختلاط لتقليل معدلات نقل العدوى، لذلك فرضنا حجر صحي كامل لمدة يومين لكي يؤدي إلى وقف الحركة وقلة اختلاط الناس، ولم نخترع العجلة بهذا القرار وهو ما حدث في بعض دول العالم، والدول التي فتحت مجالات الحياة زادت أعداد الإصابة فيها، وإذا لم نتخذ إجراءات تبدو قاسية فإن عدد الإصابات سيزداد بشكل كبير وقريبًا نصل إلى 30 ألف فحص يوميًا وسنضيف 120 محطة ثابتة موزعة في المملكة لفحص المواطنين، ونسبة الالتزام بارتداء الكمامة زادت من 20% إلى 50%".