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عبدالغفار ينفي تأجيل الدراسة وفرض رسوم لدخول الجامعة: "شائعات سنوية"

كتب:

شريف سليمان
11:15 م | الجمعة 09 أكتوبر 2020
الدكتور خالد عبد الغفار

الدكتور خالد عبد الغفار

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة لما تردد حول تأجيل الجامعات، أو تأجيل تطبيق نظام التعليم الهجين، أو وجود رسوم دخول الحرم الجامعي.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، نافيًا ما قال إنه شائعات من المتوقع صدورها على غرار ما يحدث في كل عام: "لا يوجد زي موحد لدخول الجامعات أو منع الاختلاط بالجامعات المصرية"، مشيرًا إلى أن هذه الشائعات تنتشر في نفس الفترة من كل عام التي تتزامن مع بداية العام الدراسي.

وتابع: "ملتزمون بكل القرارات التي اتخذناها، وكل الشائعات التي صدرت وستصدر بكل ما تحدثنا عنه ليست صحيحة، وموعد بداية الدراسة في الجامعات هو 17 أكتوبر".

وعلق عليه الإعلامي عمرو أديب قائلًا: "هذا بلد يصنع الكذبة ويصدقها، ولا نعرف لماذا نتمنى ان نؤجل الدراسة، وللجامعة نشاط اجتماعي، وهي ليست كالمدرسة، فالجميع يستمتع بالوجود فيها وتحتوي على أنشطة رياضية وثقافية وتعليمية، ولا أعرف السر وراء إطلاق هذه الشائعات".

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