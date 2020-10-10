مصري في إسبانيا عن إعلان الطواىء في مدريد: زهقنا كورونا يارب ما ترجع

بشكل مفاجئ ودون مقدمات، ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مرة أخرى، وسجلت القارة الأوروبية للمرة الأولى أكثر من مائة ألف حالة إصابة بالوباء في يوم واحد، وهو ما رصدته دول القارة أمس الخميس إذ شهدت دول مثل روسيا وبريطانيا تصاعدا في عدد المصابين يوميا على مدى الأيام الخمسة الماضية.

وعليه، أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في منطقة مدريد سعيا لوقف تزايد الإصابات بالفيروس، ما يؤدي إلى إعادة فرض الإغلاق الجزئي في العاصمة غداة قرار قضائي أبطله، فيما قال وزير الصحة، سلفادور إيلا، بعد مجلس وزراء استثنائي استمر ساعتين "يجب اتخاذ تدابير لحماية صحة سكان مدريد" وتفادي انتشار التزايد في عدد الإصابات إلى باقي البلاد.

مصري بإسبانيا: المصريون بخير.. والأزمة لا يستهان بها

المصريون خائفون من أن تطالهم يد الفيروس القاتل مرة أخرى، قالها مصطفى صبحي، المصري المقيم بإسبانيا، لافتًا إلى أن شوارع البلد يعمها الزحام وليست فارغة كما كان الوضع وقت كورونا، حيث ينزلون للتسوق وشراء احتياجاتهم اليومية.

يعيش "صبحي" وحيدًا في مدينة مدريد، والتي كانت بؤرة تفشي الفيروس في إسبانيا، وعانى خلال الفترة الماضية من قلة عدد الكمامات وارتفاع سعرها، "زهقنا كورونا بقى يارب ما ترجع عشان أيامها كانت زهق وتعب وخنقة" حسب حديثه لـ"الوطن".

قدم ابن القاهرة وطأت إسبانيا للمرة الأولى منذ 5 سنوات، لم ير خلالها إسبانيا تعاني لهذا الحد من قبل، "جميع أصدقائي بخير، لكن في ناس كتير جدًا ماتت من كورونا"، مضيفًا أن الحكومة الإسبانية ستبدأ في الغلق الجزئي من جديد وهو ما سيعطل الأعمال مرة أخرى.

يعمل "صبحي" في أحد المطاعم بمدريد، ويخشى إغلاقه بعد تفشي كورونا، وأن يصبح بلا عمل كما حدث في موجة كورونا الأولى، "ربنا يتولانا.. الأزمة كبيرة ومينفعش التهاون فيها، وأدينا شوفنا اللي حصل في المرة الأولانية، وإلى الآن المصريين هنا بخير".