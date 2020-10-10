العازف عبدالله حلمي يتعرض لأزمة مرضية حرجة.. ومحمود سعد: أدعوله

كشف الإعلامي محمود سعد، عن تعرض الموسيقار وعازف الكولة الشهير عبدالله حلمي، لأزمة مرضية عنيفة، خلال الساعات الماضية، والتى أثرت على صحته وجعلته غير قادر على الحركة.

وقال "سعد"، عبر قناة "النهار"، أن حالة "حلمي"، فى حاجة شديدة للدعاء من قبل كل من يستمع له.

يذكر أن الموسيقار عبدالله حلمي، يعد واحدا من أهم عازفي آلة "الكولة" بمصر والعالم العربي، ويعد عضوا رسميا فى فرقتي عمرو دياب ومحمد منير.

شارك "حلمي"، فى أغنيات وألبومات كلا من جمال سلامة وحسن شرارة وهاني شاكر ومحمد منير وعلي الحجار.

كان عبدالله حلمي، قد قال من قبل إنه لديه تلاميذ في تونس والمغرب وتم تصدير آلة الناي لعدد من الدول.

وأكمل خلال حواره مع "أنوشكا" ببرنامجها "صالون أنوشكا" والذي يعرض على فضائية "دي أم سي"، أن آلة الناي غالية لافتا إلى أنه يمتلك آلة عمرها 300 سنة تقريبًا وتوارثها أبا عن جد وهي اسمها الغاب والغاب لونه أبيض ولكن لونها تغير للون البني بسبب عمرها الطويل.