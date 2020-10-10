بر الوالدين.. مدير عام يقبل قدم والده في حفل خروجه على المعاش

في مشهد إنساني يجسد بر الوالدين في أبهى صوره وأعلى درجات الإحسان، قبّل رضا رسلان مدير عام إدارة قنا التعليمية قدم والده، في حفل تكريمه لبلوغه السن القانوني في العمل وخروجه على المعاش، مؤثرًا في نفوس قرابة 500 شخص من الحاضرين، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل قام أبنائه بتقبيل قدميه الواحد تلو الآخر.

وشكر مدير إدارة قنا التعليمية، خلال كلمته، والده وأبنائه على هذا الموقف الجميل، موجهًا الشكر لرموز وقيادات قنا والعاملين بالمنظومة التعليمية، على الحضور وتقديم التهنئة والهدايا له.

كانت نظمت إدارة قنا التعليمية حفل تكريم لمدير إدارة قنا التعليمية، حضره المئات من بينهم أعضاء مجلس الشيوخ والمرشحين في انتخابات مجلس النواب، ومدير عام التعليم ووكيل تعليم قنا.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم فيلم تسجيلي عن انتصارات أكتوبر في الذكرى ٤٧ للنصر المجيد، ثم كلمات الحضور وبعدها تقديم الهدايا.

وفي وقت سابق كرّم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعضاء كنترول الثانوية العامة بقنا، تقديرًا لجهودهم المبذولة في مراجعة أوراق إجابات طلاب الشهادة الثانوية وفحص التظلمات المقدمة بدقة وعناية.

وقدّم المحافظ شهادات تقدير لكل من النائب محمود عبد السلام الضبع ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس وأعضاء الكنترول وعدد من القيادات التعليمية، مؤكدًا على أن منظومة العمل بالكنترول تميزت بالانضباط والأداء الجيد والالتزام بالمواعيد والدقة في أعمال التصحيح والمراجعة والرصد وتسجيل وإصدار النتائج، موجهًا الشكر للقيادات التعليمية بالمحافظة على جهودهم للنهوض بالمنظومة.

وأكد "الداودي" على حرص المحافظة لتقديم كل الدعم لتوفير منظومة تعليمية متكاملة تلبي طموحات الدولة في تخريج أجيال واعية وعلى درجة عالية من العلم، لافتًا إلى أن الدول لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها المتفوقين.