لافروف: أذربيجان وأرمينيا تتفقان على وقف إطلاق النار في "كاراباخ"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في "كاراباخ "، ابتداءً من ظهيرة اليوم السبت، بعد مفاوضات استمرت حوالي 10 ساعات في العاصمة الروسية موسكو.

وقال لافروف فجر اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، "تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووفقا لاتفاقاته مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، اتفق الطرفان على إعلان وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بدءً من الساعة الـ12 ظهر العاشر من أكتوبر الجاري 2020 لأغراض إنسانية، بهدف تبادل أسرى الحرب وغيرهم من المعتقلين وجثث القتلى بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأكد وزير الخارجية الروسي، أنه سيتم التوافق بين طرفي النزاع في كاراباخ على حيثيات الاتفاق وبشكل دقيق، مضيفًا: "أن أذربيجان وأرمينيا ستباشران وبوساطة الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعلى أساس المباديء الأساسية للتسوية، مفاوضات موضوعية بهدف التوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد دعا وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء مشاورات في موسكو أمس الجمعة، بشأن الوضع في ناجورني كاراباخ وطالب بإنهاء الأعمال القتالية لأسباب إنسانية.