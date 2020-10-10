شكاوى تطالب "الأعلى للإعلام" بوقف سباب رئيس الزمالك المعزول في قناة النادي

أرسل عدد من المواطنين شكاوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يطالبونه فيها بالتصدي لتصريحات رئيس نادي الزمالك المعزول عبر قناة النادي والتي وصفوها بأنها تحمل سبابا وتعارض القيم وأخلاقيات المجتمع.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، في جلسته الثلاثاء الماضي، إحالة الشكاوى التي تلقاها ضد ما يتم تناوله في الإعلام الرياضي إلى لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس للنظر فيها، وطالب المجلس، في بيان له، اللجنة، بتقديم التوصيات اللازمة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون المجلس والأكواد الإعلامية.

كانت اللجنة الأولمبية، قررت الأحد الماضي إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات، وإبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإعمال شؤونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية، من ألفاظ وعبارات، تشكل خدشًا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي.

وقال مواطن يدعى هاني جابر: "حزين على ما يحدث في الإعلام والذي يؤثر تأثير مباشر على أخلاقيات المصريين، ألا ترصدوا ماذا يحدث يوميا على قناة الزمالك من شتائم وسباب بأقذر الألفاظ التي يعف اللسان عن ذكرها وذلك بشكل يومي ولمدة 3 ساعات متصلة، وكل ما فيها هو هدم لعادات وتقاليد وأعراف المجتمع المصري، رئيس الزمالك يحرض على عصيان الدولة بتكراره القول (أنا ماليش كبير وأنا ما بخافش)".

وأكمل: "وفوق ذلك يستخدم دائما إيحاءات جنسية يندي لها الجبين وكان السيد مكرم محمد أحمد قد قام بوقفه لمدة 3 شهور من قبل وأعلم تمام العلم أن لديكم العديد من الشكاوي حبيسة الإدراج والناس في مصر تتساءل ما هو دوركم في حماية المجتمع حيال تلك المنصة التي تستخدم في السب والقذف واتهام الناس سواء بالحق أو بالباطل؟ فليس مكانها قناه الزمالك ولكن النيابة العامة والخوض في الأعراضن وتلك مصيبة لا أعلم كيف تقفوا مغلولي الأيدي حيال كل ذلك".

وتابعت الشكوى: "رجاء أعمال الماده 20 للقانون 180 لسنة 2018 التي تحظر على وسائل الإعلام التعرض للحياة الخاصة وهو ما يتم بصفة يومية على قناة الزمالك، فقد تم هتك عرض السيد رئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحاد المصري لكره القدم ورئيس النادي الأهلي في أكثر من مرة، هذا غير إهانه السيد رئيس الوزراء الخلوق ووزير الشباب والرياضة والنائب العام السابق وغيرهم كثيرون من الشرفاء الذي تم سبهم وقذفهم من تلك المنصة المسماة بقناة الزمالك".

بينما قال مواطن آخر يدعى صابر محمود، "يرجى من المجلس الموقر ولجنة تقييم الإعلام الرياضي مراجعة أسلوب تحدث مقدم برنامج في قناه الزمالك (ا،ج) يتحدث مخاطبا شخصية مصرية لها وزنها عالميا، رئيس الاتحاد الدولي لليد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أحد عناصر القوى الناعمة للدولة، هل يرضيكم هذا الأسلوب والإساءة لشخصية مصرية بمنصب دولي، ولهذا الحد وصل الأمر طالما الحبل متروك وممدود لحد التحريض على الفوضى مسؤولين عن تنظيم ومتابعه وتقييم الإعلام الرياضي؟".