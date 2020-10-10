فيديو وصور.. 85 حريقا تكوي السوريين الموجوعين بنار الحرب

تتواصل جهود فرق الإطفاء لإخماد الحرائق المشتعلة في الغابات والأراضي الزراعية في ريف محافظة اللاذقية بسوريا، وسط اشتداد النيران في بعض المواقع وامتدادها إلى أخرى، وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وتأتي الحرائق لتفاقم آلام السوريين الذين يتجرعون مرارة الحرب منذ نحو 10 سنوات.

وذكر المهندس باسم دوبا، مدير دائرة الحراج في مديرية الزراعة، أن عدد الحرائق منذ فجر أمس بلغ 85 حريقًا، ولا تزال الحرائق مشتعلة في مناطق وقرى وادي قنديل وأم الطيور والبسيط ومستودعات التبغ في القرداحة وقرى بيت زنتوت والرامة وقرب مشفى القرداحة، وفي قرى القلمون ودباش وضهر دباش الذي يمتد باتجاه المزيرعة، وكذلك في بيت جبرو وفي قرى حبيت وبكاس بالحفة، حيث الحريق شديد وكذلك في بشيلي وقرفيص وكفر دبيل وسربيون بجبلة.

وأشار "دوبا"، إلى أن عناصر الإطفاء لا يدخرون جهدًا في محاولتهم السيطرة على الحرائق وفق الإمكانات المتاحة ويعطون الأولوية لمنع وصول الحرائق إلى منازل المواطنين، كما يساهم الأهالي بجهود إطفاء الحرائق.

وتواصل فرق الإطفاء بمؤازرة من عناصر الجيش العربي السوري، إخماد الحرائق في غابة جبل حمد وجنينة رسلان وزجرين بمنطقة الدريكيش بريف طرطوس الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن 3 سيارات إطفاء تؤازرها وحدات من الجيش وأهالي قرية زغرين وبلدة جنينة رسلان وجبل حمد يعملون على إخماد الحرائق.

وأوضح مدير الخدمات الفنية في دريكيش سمير أسعد، أن الأهالي استبسلوا في مواجهة الحرائق لحين وصول سيارات الإطفاء مبينًا أنه بمساعدة الأهالي والخدمات الفنية التي أحضرت جرافتين وآليات وعدد من العمال تم تطويق الحرائق وإخماد بعضها في زغرين.

واشتعلت النيران في مناطق عديدة في لبنان وسوريا وإسرائيل، مخلفة أضرارا في مساحات واسعة النطاق، وسط "صعوبات كبيرة" تعرقل جهود إخماد الحرائق.

وفي لبنان، قالت مديرية الدفاع المدني بوزارة الداخلية، إن عناصرها عملوا منذ ليل الخميس على إخماد النيران في مساحات شاسعة من الأحراج في العديد من المناطق اللبنانية، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية الرسمية.

وأضاف البيان، أن الدفاع المدني يواصل العمل على السيطرة النيران في مناطق أخرى في جنوب لبنان، بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الموسمية واشتداد سرعة الهواء.

وأظهرت لقطات مصورة جرى تناقلها عبر الشبكات الاجتماعية مشاهد من الحرائق القائمة في لبنان.