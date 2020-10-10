نشرة أسعار السلع والمنتجات اليوم.. كيلو البطاطس بـ 6 جنيهات

تباينت أسعار السلع الغذائية في السوق المصرية، اليوم السبت 10 أكتوبر، وترصد "الوطن" في التقرير التالي أسعار الفاكهة وأسعار الخضروات وأسعار السمك والألبان واللحوم والبقوليات كالتالي:

أسعار الطيور والدواجن

وتتراوح أسعار الدواجن البلدي بين 30 و32 جنيهًا، وسجّل سعر البط المسكوفي 39 جنيهًا، والبلدي نحو 47 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجل سعر الكيلو جرام من الديك الرومي نحو 49 جنيهًا، والأرانب 38 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر زوج الحمام البلدي بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار اللحوم

واستقرت أسعار اللحوم في بداية اليوم ليتراوح سعر البفتيك والاستيك كندوز بين 120 إلى 140 جنيها في الكيلو، أما سعر الكبدة فيبدأ من 120 إلى 140 جنيها للكيلو، أما أسعار الكوارع فسجلت متوسط سعر الواحدة بين 75 إلى 110 جنيهات، ووصل سعر اللحم المفروم العادي 110 إلى 125 جنيها الكيلو.

أسعار الخضروات

وصل سعر كيلو الخيار لـ6 جنيهات، وسعر كيلو البصل 6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو جرام البطاطس بين 4 و6 جنيهات، ووصل سعر كيلو الفلفل الألوان إلى 15 جنيهًا، ووصل كيلو الثوم إلى 27 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات.

أسعار البقوليات

وتباينت أسعار البقوليات في الأسواق، ليتراوح سعر الفول البلدي بين 24 و28 جنيهًا، بينما سعر كيلو الفول المستورد بين 15 و16 جنيهًا، وسعر العدس بين 15 و16 جنيهًا، وجاء سعر كيلو الفاصوليا بـ24 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللوبيا بين 32 و34 جنيهًا.

أسعار منتجات الألبان

وصل سعر كيلو اللبن السائب إلى 12 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو اللبن المعبأ بين 12 و17 جنيهًا، فيما وصل سعر علبة الزبادي البلدي إلى 3 جنيهات، وسعر علبة الزبادي المعبأ إلى 3.5 جنيه.

أسعار السمك

انخفض سعر السمك البلطي ليبدأ الكيلو من 15 إلى 35 جنيهًا، كما تراجع سعر الجمبري ليبدأ من 75 إلى 390 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو سمك المكرونة بين 60 و80 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وتباينت أسعار الفاكهة في الأسواق، ليصل سعر البرقوق لـ20 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البلح إلى 30 جنيهًا، والموز إلى 17 جنيهًا، وتراوح كيلو العنب بين 8 و15 جنيهًا، وكيلو الكمثرى بين 10 و20 جنيهًا.