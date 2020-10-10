حملات لتطوير ورفع كفاءة الإنارة بمصيف بلطيم في كفر الشيخ

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، أمس الجمعة، حملات نظافة ليلية بمصيف بلطيم، وإعادة تجميل المصيف، ورفع كفاءة الإنارة، وتطهير خطوط الصرف الصحي، بالإضافة إلى حملة نظافة ليلية بدسوق، وإزالة الإعلانات المخالفة بسيدي سالم، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق على توصيل خط لتصريف مياه الأمطار بطول 42م بقرية سنهور المدينة، وعلى حملة النظافة بمنطقة المستعمرة بحي شمال، كما تابعت إنهاء مشكلة الصرف الصحي بمربع الصحة بحي جنوب، وصيانة وتركيب كشافات ليد بطريق المستشفى العام وأمام مستشفى الحميات، وأعمال الصيانة لكشافات الإنارة وتطهير خطوط الصرف الصحي بقرية جماجمون التابعة لمحلة أبوعلي.

وأشرف العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم على حملات النظافة والتجميل بالفترة المسائية، للقضاء على التراكمات والوصول إلى أعلى معدلات النظافة للمدينة، ورفع المخلفات وإجراء أعمال التجميل بقسم الصيانة والمرافق ببناء سور الحملة الميكانيكية وتأمين السور بالارتفاع المناسب، حفاظًا على المعدات والسيارات بالحملة الميكانيكية، ورفع كفاءة النظافة بكافة بالشوارع بالمشاركة مع الحملة الصحية بالمدينة لرش وتعقيم الأماكن الحيوية بمناطق المصيف.

وشدد "عبدالقوي" على ضرورة استمرار تلك الحملات بصفة يومية، والتي تضم العاملين بقسم النظافة والتشجير، وقسم الصيانة والمرافق، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري باعتبارها مدينة سياحية.