منير عتيبة يناقش روايته "موجيتوس" في المركز الدولي للكتاب غدا

يستضيف المركز الدولي للكتاب التابع للهيئة العامة للكتاب غدًا الأحد 11 أكتوبر، في تمام الخامسة مساءً فعاليات مناقشة رواية "موجيتوس" للأديب منير عتيبة، ويناقشها الدكتورة عزة بدر، والدكتور رضا عطية.

الرواية صادرة عن مؤسسة حورس الدولية في الإسكندرية، وتدور أحداثها في إطار تاريخي متخيل في الزمن الأندلسي، وتقع في 276 صفحة، وتتألف من 26 فصلًا، تتولى السرد في كل منها إحدى شخصيات العمل.

وتحكي الرواية عن عشرين رجلًا من أهل الأندلس يقررون بناء سفينة وغزو صقلية، لكن السفينة تجنح بهم إلى شواطئ فرنسا، وتحديدًا أمام أطلال قلعة رومانية تشرف على البحر وتتحكم في الطرق الرئيسية بين الجبال، ومن هذا المكان يمدون نفوذهم لمائة عام على جنوب فرنسا وجنوب إيطاليا حتى يصل إلى سويسرا.

ومن أجواء الرواية: "كانت الفكرة نفسها مفاجئة ومدهشة لكنها متسقة مع روح العصر المشبعة بحب الغزو وفتح عوالم جديدة.. وهي روح لم تقتصر على المسلمين بل شملت كل من يعيشون في هذا العصر.. الكل يريد المغامرة والاقتحام والفوز بالغنائم، ولا يريدون مع كل هذا أن يفقدوا محبة الله".

منير عتيبة هو مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وصدر له من قبل روايتان هما "حكايات آل الغنيمي"، و"أسد القفقاس"، وله أيضًا متوالية قصصية بعنوان "مرج الكحل" وعدد من المجموعات القصصية منها "كسر الحزن" و"الأمير يطارده الموت" و"حكايات البيباني"وحصل "عتيبة" على عدد من الجوائز الأدبية منها جائزة اتحاد كتاب مصر، وجائزة إحسان عبد القدوس، وجائزة نادي القصة، وجائزة ساقية الصاوي، وجائزة مجلة هاي الأمريكية، وغيرها، وتم تكريمه من جهات عديدة منها مؤتمر أدباء مصر وجامعة الإسكندرية، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في 2016.