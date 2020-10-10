المعاهد الأزهرية في القليوبية تعلن ضوابط العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، والشيخ عبدالمجيد دومة الوكيل الشرعي للإدارة، اجتماعًا اليوم السبت، مع شيوخ معاهد المرحلة الابتدائية، لبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021 ومدى جاهزية المعاهد لاستقبال الدراسة.

وأكد الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، أن الاجتماع تناول استيفاء ملفات الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للمعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة بكل معهد لمراجعة الملفات، وسرعة الانتهاء من الصيانة اللازمة للمعاهد من إصلاح المقاعد والإنارة، ودورات المياه، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية، أنه جرى التأكيد على أن هذا العام يختلف عن أي عام مضى، وأنه لا بد من الاستعداد وفقًا لتعليمات الإدارة المركزية، وأنه لا مكان لمتكاسل عن أداء دوره، وحضر الاجتماع أيمن غريب مدير إدارة التعليم الابتدائي، ومحمد مصطفى مدير التعليم الخاص.