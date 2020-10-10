25 مرشحا يتنافسون على 6 مقاعد انتخابية لمفوضي الاتحاد الإفريقي

قالت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، إن لجنة الأفارقة البارزين المعنية بتقييم كفاءة وقدارت المرشحين في انتخابات الاتحاد القادمة انتهت إلى استبعاد 64 مرشحًا من المرشحين لانتخابات المفوضين القادمة على 6 مقاعد من أصل 89 مرشحًا.

وأوضحت نجم، في بيان اليوم، أن انتخابات المفوضيين على المقاعد الست القادمة ستجرى بين 25 مرشحا فقط من 18 دولة، طبقًا لقرار لجنة الأفارقة البارزين من دول هي: (مصر، وأنجولا، جامبيا، سيراليون، وزامبيا، وأوغندا، وموريشيوس، وتنزانيا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا، ورواندا، وزيمبابوي، وكينيا، ونيجيريا، وبوركينافاسو، وكوت ديفوار، وموريتانيا، والمغرب).

وأكدت المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، أن نطاق عمل تقييم لجنة الأفارقة البارزين لا يشمل مرشح رئيس المفوضية والمرشحين لمنصب مساعد رئيس المفوضية.

وذكرت "نجم"، أن جميع المرشحين على الثمانية مناصب، وهي رئيس المفوضية ومساعده والستة مفوضيين يجب أن يحصلوا على تصويت أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في أي دورة اقتراع من سبع دورات اقتراعات متتالية في ذات يوم الانتخاب لاعتمادهم فائزين، وإلا سيتم تأجيل الانتخابات على المنصب ويتم إعادة الانتخابات عليه مع فتح باب الترشيح له من جديد.

وقالت نجم، إن مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي الدكتورة أماني أبو زيد هى المرشحة المصرية للتنافس على إعادة انتخابها في منصبها الحالي.

وتعقد الانتخابات خلال أعمال الدورة العادية الـ38 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي في شهري يناير وفبراير القادمين قبل انعقاد القمة الإفريقية.