خلال أسبوع.. الداخلية تضبط 1514 قضية تهرب ضريبي وأموال عامة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا)، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام:

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (364) متهم ، وبحوزتهم (24 قطعة أسلحة نارية – 68 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 4 قطع سلاح أبيض).

ضبط (24) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (4325) حكم قضائي متنوع.

ضبط (452) قضية متنوعة أخرى.

في مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

أسفرت الجهود عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط عدد (12) عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن (القليوبية – السويس – أسيوط) بإجمالي مضبوطات (11) قطعة سلاح (7 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – فرد خرطوش – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 150 جرام من مخدر الأستروكس).

وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل - سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص - مخدرات"، كما أن البعض منهم محكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد.

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة:

جرى ضبط (844) قطعة سلاح ناري (1 رشاش – 71 بندقية آلية – 127 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 73مسدس – 572 فرد محلي الصنع – 1001 طلقة مختلفة الأعيرة – 1234 قطعة سلاح أبيض).

(1) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها (1 بندقية رصاص – 2 فرد محلي – أدوات وأجزاء التصنيع).

في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة:

ضبط (7) تشكيلات عصابية، ضموا (27) متهماً، ارتكبوا (18) حادث سرقة متنوع.

ضبط (39) قضية أحداث.

إعادة (5) سيارات مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (59) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (97) متهماً.

في مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ (428803) حكم قضائى، وذلك على النحو التالي:

(1907) حكم جناية.

(152351) حكم حبس.

(205533) غرامة.

(69012) مخالفة.

في مجال الأمن الاقتصادي:

القضايا التموينية: ضبط (8639 قضية تموينية متنوعة).. جاءت على النحو التالى:

ضبط (134) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (378 إسطوانة بوتاجاز).. تقدر قيمة الغاز المدعم (51030 ) جنيه.

ضبط (8) قضايا مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (6000 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

ضبط (8497) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (908,899) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (224) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت (387,999) طن ، وكذا ضبط (116) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (26٫102) طن.

قضايا التيار الكهربائي:

ضبط (75912) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (61650045) جنيه.

في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:

ضبط (1514) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالي:

(153) قضية ضرائب عامة، كشف (35) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (148) قضية فى مجال الجمارك ، (10) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (394) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ (497) حكم قضائي، (251) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (16) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الأجنبى ، تحويلات مالية غير مشروعة ، توظيف أموال ، تهريب جمركي) ، (10) قضايا في مجالات (إختلاس وإستيلاء على المال العام ، احتيال مصرفي، غسل أموال ، كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (2393515082 جنيه مصري)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

قضايا النقل والمواصلات:

ضبط (1390) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط (1) تشكيل عصابى ضم (2متهمين) إرتكبوا واقعة "نشل".

قضايا المصنفات:

ضبط (35) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

قضايا المسطحات المائية:

ضبط (624) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (509) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (95) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم ) ، (176) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (82) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (387) لنش سياحى.

فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)

ضبط (7310) قضية تموينية متنوعة.

غلق (2043) محل مخالف لمواعيد الغلق.

ضبط (268) قضية مقاهى مخالفة.

فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 10327سائق نقل جماعى).

فى مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1094) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1195) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (198٫739 كيلو جرام).

كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (384٫573 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (25٫20 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (22٫678 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الفودو، وزنت (587 جرام).

كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (179جرام).

كمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (31 جرام).

عدد (52738) قرص مخدر مختلف الأنواع.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (10) قضايا بإجمالى (10) متهمين .. بمضبوطات بلغت (400 كيلو جرام).

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (198193) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (41957 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 28 قيادة تحت تأثير مخدر ، 7269 موقف عشوائى).

في مجال أمن الموانئ:

ضبط (29) قضايا تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (86) قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب).

في مجال الأمن السياحي:

ضبط (1110) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.