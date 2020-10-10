سمير صبري: حرب أكتوبر أنقذتني من تقبيل زبيدة ثروت في نهار رمضان

كشف الفنان سمير صبري، أنه فرض عليه تقبيل الفنانة زبيدة ثروت أثناء نهار شهر رمضان، وذلك خلال تصوير فيلم "الأحضان الدافئة" مع المخرج نجدي حافظ.

وقال "صبري" خلال استضافته فى برنامج "مساء Dmc"، تقديم الإعلامى رامى رضوان، المذاع على قناة Dmc: "كنا بنصور فيلم الأحضان الدافئة أثناء نهار شهر رمضان، وكان هناك مشهد قبلة يجمعني بالفنانة زبيدة ثروت، والمخرج أصر على تصويره فى عز نهار رمضان، فطلبت منه أن نؤجل التصوير لما بعد الفطار، ولكن المخرج رفض وصمم على التصوير فى الواحدة ظهرًا".

أضاف: "ماطلت في الموعد لمدة ساعة ولكن بدون جدوى، إلى أن جاء الفرج من عند الله مع عبور القوات المسلحة واندلعت حرب أكتوبر 73، جالنا حد بيقولنا الحقوا الجيش بتاعنا عبر وطبعا مصدقناش في الأول، وقعدنا نسمع الأخبار فعلا ونسينا خالص المشهد الغرامي والتصوير وقف خالص، والإذاعة كلمونى وطلبوا إنى أروح هناك عشان هيكون فيه حظر تجول بعد كده، وبقيت في قمة فرحتي بالأخبار اللى بسمعها وأنا هناك في ماسبيرو".

فيلم "الأحضان الدافئة" إنتاج 1974 إخراج نجدي حافظ، وتأليف محمود أبوزيد، ومن بطولة زبيدة ثروت، وسمير صبري، وسمير غانم، وفاطمة مظهر، وأحمد رمزي، وماجدة الخطيب، وعماد حمدي ومدته 105 دقيقة

يذكر أن آخر أعمال الفنان سمير صبرى، مسلسل "فلانتينو" مع الفنان عادل إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك فى البطولة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وجميل برسوم، ومحسن منصور، وعلاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.