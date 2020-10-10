خاص.. تفاصيل مخطط تمثال "الفلاحة" البديل لـ"ديلسيبس" (صور)

بعد سنوات ظلت خلالها عودة تمثال المهندس الفرنسي "فردناند ديليسيبس " لقاعدته بمدخل قناة السويس محل جدل ورفض، غادر التمثال إلى محافظة الاسماعيلية ليترك التساؤل حول مصير مكانه، هل سيظل فارغا أم سيحل بديل آخر مكانه؟

وترصد "الوطن" أبرز المشروعات المرتقبة كبديل بصري للتمثال المنقول، فعلى بعد بضع أمتار من قاعدة التمثال، بين أرض المتحف القومي وحديقة التاريخ، يجري حاليا مشروع تنفيذ ساحة مصر، ويتضمن المشروع تطوير تلك المنطقة، وكذلك تطوير ورفع كفاءة حديقة التاريخ استكمالا لمبادرة "حدائق بلا أسوار" التي أطلقها محافظ بورسعيد، لتكون المنطقة واجهة مشرفة للسفن العابرة لقناة السويس، والسائحين المتوافدين على الميناء السياحي، كما سيجري وضع تمثال "الفلاحة المصرية" وهي تحمل قرص الشمس، ومنطقة لخدمات الجمهور، وطريق للخدمات باسم "ديليسيبس".

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن تصميم مشروع "ساحة مصر" استغرق أكثر من عام، وسيقوم بعمل التمثال أكبر نحاتي مصر، لتكون المنطقة أول عين يشاهدها ركاب السفن العابرة للقناة، موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على ما تشهده بورسعيد من إنجازات.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "نيوبلان" للتطوير العقاري فى إطار اهتمام الدولة بالتنمية المستدامة لكافة محافظات مصر خلال الفترة المقبلة ودمج القطاع الخاص فى التنمية الشاملة باعتباره شريكا أصيلا للدولة حيث ستكون ساحة مصر بمدينة بورسعيد علامة مميزة للمدينة وجزءً أصيلا من مخطط التطوير الشامل الذي تنفذه المحافظة الآن.

وتابع محافظ بورسعيد أنه سيتم تصميمها على أعلى مستوى باعتبار المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة بالمحافظة، لافتا إلى أهمية الشكل الجمالي والحضاري لمنطقة ساحة مصر.

وأكد توفير أماكن لكبار السن والاهتمام بالمسطحات الخضراء والزهور داخل الحديقة، وتنفيذ عمل فني مميز يليق بتاريخ بورسعيد وحضارتها لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ضمن المشروعات السياحية العملاقة التي تهدف لوضع بورسعيد فى مصاف المدن السياحية، وبما يليق مع المستوى الحضاري، وتحقيق أفضل مستوى ترفيهي لأبناء بورسعيد.