عبدالعزيز: حرب أكتوبر أطاحت بفكرة "الردع المستند إلى قوة إسرائيل"

قال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إنه لا يمكن تحليل الأداء الإعلامي المصري أثناء تغطية حرب أكتوبر العظيمة 1973 دون الأخذ في الاعتبار ما جرى إعلامياً في هزيمة يونيو 1967، حيث إن الإعلام المصري لعب حينها دورا سلبيا جدا عندما زيف الحقيقة.

وأضاف عبدالعزيز، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن التشكيك في انتصار أكتوبر بدأ - ليس من الجانب الإسرائيلي فقط - وهذا الأمر يشعرنا بمرارة زائدة، وبدأ من قبل ما عرف بدول الصمود والتصدي التي تطورت لاحقا بما يعرف بـ"تيار الممانعة".

وأشار الخبير الإعلامي إلى أن بعض هذه الدول لم ترد أن تنتصر مصر وأن توقع معاهدة للسلام مع إسرائيل، وبالتالي بدأ التشكيك من هذه الدول ومنصاتها الإعلامية، وتابع: "جاء الإسرائيليون كما سمعنا من نتنياهو قبل أيام بأنه اكتشف أمراً غريباً جداً وهو أن جزءاً من استراتيجية الردع الإسرائيلية يقوم على فكرة الردع المستند إلى قوة إسرائيل".

وأوضح أن حرب أكتوبر أطاحت بهذه الفكرة، وبالتالي بدأت إسرائيل تشكك في انتصار أكتوبر وهذا التشكيك أمر مفهوم، "ما لا نفهمه أبدا هو أن بعض أبناء مصر وبعض ابناء الدول العربية الذين يميلون لتنظيم الإخوان ويشككون في هذا الانتصار بهدف الكيد بالدولة المصرية والقوات المسلحة".