الأقصر تستعد للاحتفال بـ98 عاماً على كشف كنوز "الفرعون الذهبي"

تستعد محافظة الأقصر للاحتفال بذكرى مرور 98 عاماً على اكتشاف مقبرة الملك "توت عنخ آمون"، المعروف باسم "الفرعون الذهبي"، التي تحل في الرابع من شهر نوفمبر المقبل، بافتتاح مشروعات أثرية جديدة، وإقامة معارض فنية وعروض فلكلورية في المدينة، وبين معالمها الأثرية والتاريخية.

وقال الباحث في علوم المصريات، "فرنسيس أمين"، إن يوم الرابع من نوفمبر عام 1922، الذي اتخذته محافظة الأقصر عيداً قومياً لها، يُعد من الأيام الفارقة في تاريخ الآثار وعلوم المصريات، ففي ذلك اليوم التاريخي عثر المستكشف البريطاني، هيوارد كارتر، على الكنز المخبأ بمقبرة "توت عنخ آمون" كاملاً، كما كان قبل أكثر من 3 آلاف سنة، فوجد المقاصير والتوابيت والتماثيل والمجوهرات الذهبية والأثاث والمحاريب والأواني.

وتُعد هذه المجموعة، وفق "فرنسيس أمين"، الأكثر شهرة بين مجموعات الآثار والكنوز الفرعونية، التي عثر عليها بمقابر ملوك وملكات مصر القديمة.

ومن جانبه، قال "أيمن أبو زيد"، رئيس الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية، إن احتفالات مصر بمرور 98 عاماً على اكتشاف مقبرة وكنوز الملك "توت عنخ آمون"، والتي تنطلق مطلع شهر نوفمبر المقبل، تكتسب طابعاً خاصاً، إذ تحل تلك الذكرى، وقد اقترب العالم من رؤية المجموعة الكاملة لكنوز وآثار "الفرعون الذهبي" تحت سقف واحد في متحف الحضارة، أو ما يطلق عليه "المتحف المصري الكبير".

وأشار "أبو زيد" إلى وضع مومياء "الفرعون الذهبي" في فاترينة جديدة أهدتها إيطاليا لمصر، بهدف حماية المومياء من مخاطر التلف، جراء تأثرها بظروف الطقس في داخل المقبرة، خاصةً وأن هناك مجموعة من الأثريين، بينهم الدكتور أحمد صالح، الباحث المصري المتخصص في دراسة المومياوات، قد حذروا من تحول المومياء إلى رماد، خلال أقل من 30 سنة.

وقال الخبير السياحي، محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي بالاقصر، إن المدينة ستشهد احتفالات خاصة، اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل، إحياءً للذكرى 98 لاكتشاف مقبرة وكنوز الملك "توت عنخ آمون"، مشيراً إلى أن تلك الاحتفالات تتضمن ندوات ومؤتمرات وورش عمل، ومعارض فنية، وعروض فلكلورية.

وفي إطار الاستعدادات الجارية لهذه المناسبة، عقد محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، عدة اجتماعات ولقاءات، بحضور نائبه، محمد عبد القادر، ومستشار غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة، ثروت عجمي، وعدد من ممثلي الغرف السياحية المختلفة، بجانب مسئولين في وزارتي السياحة والآثار، وذلك لوضع الخطط اللازمة لاستقبال الموسم السياحي، والاحتفال بمرور 98 عاماً على اكتشاف مقبرة وكنوز الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون.