"الأهلي المصري" الأول في السوق المصرفية المصرية في القروض المشتركة حتى الربع الثالث من 2020

كشفت مؤسسة بلومبرج العالمية حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية فى مجال القروض المشتركة، عن قيامه بالأدوار المختلفة وهى: وكيل التمويل ومرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة، خلال التسعة أشهر الماضية من عام 2020. وأظهرت نتائج التقييم التى أعدتها المؤسسة عن حصول البنك الأهلى على المركز الثانى أفريقياً والمركز الثالث فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن القروض المشتركة التى قام البنك فيها بدور وكيل التمويل ومرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة وذلك بعد بنوك ومؤسسات دولية، حيث استطاع البنك الأهلى المصرى إدارة 24 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية تخطت 137 مليار جنيه.

وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن استمرار البنك فى تحقيق هذا النجاح يأتى انعكاساً لحرص البنك على دعم الاقتصاد القومى وذلك من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادى فى مختلف القطاعات، بالرغم من التحديات الكبيرة التى شهدتها مصر والعالم خلال الفترة الأخيرة فى ظل أزمة كورونا.

وأكد أهمية صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التى تسهم فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية.

وأعرب يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن اعتزاز البنك باستمراره فى الحصول على تلك المكانة المتميزة بين البنوك فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بالرغم من التحديات الصعبة خاصة فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا النجاح يعتبر تتويجاً للجهد المبذول من جانب المختصين بالبنك، واستكمالاً لخططه التى تهدف إلى الحفاظ على مكانته الرائدة.

وقال شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى إن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة فى مختلف القطاعات وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء فى مختلف القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى، وأكد أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضاً التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة فى مصر وصلابة القطاع المصرفى.