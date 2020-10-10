التحريات تكشف أحدث حيلة للنصب بالإسكندرية: "عملت مجنون وولعت فيه"

كشف قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، ملابسات واقعة التعدي على سائق مركبة "توك توك" بالإسكندرية، وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبين أن عاطلين استقلا التوك توك مع المجني عليه، وقال له أحدهما إنه مصاب بالجنون، ثم أشعل فيه النار، وعندما فر سائق التوك توك قفزا من المركبة، استولى عليها المتهم، وفر هاربا.

وكشفت التحريات، أنه تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، من أحد المستشفيات باستقبال (سائق "توك توك"- مقيم بدائرة القسم) مصاب بحروق متفرقة، وما قرره أنه أثناء قيامه بتوصيل أحد الأشخاص بمركبة "التوك توك" قيادته، وسيره بالطريق الدولي فوجئ باشتعال النيران بملابسه، فقفز محاولاً إطفاء نفسه.

وأثناء ذلك، استولى ذلك الشخص على المركبة، وهاتفه المحمول وهرب، وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطليّن لأحدهما معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وبمواجهتهما قرر أحدهما قيامه بإستقلال مركبة "التوك توك"رفقة المجنى عليه بزعم توصيله وأثناء سيرهما قام بسرد رواية للمجنى عليه بمروره بحالة نفسية سيئة :" قلت له انا مجنون".

وأضاف المتهم، أنه إتصل بالمتهم الثانى لتعزيز روايته والذى طلب من المجنى عليه مراعاة حالته النفسية، وعقب وصولهما للمنطقة محل الواقعة، قام بسكب كمية من مادة تساعد على الإشتعال وأضرم النيران به.

وعقب قيام المجنى عليه بالقفز من مركبة "التوك توك" لمحاولة السيطرة على النيران، وإخمادها استولى على المركبة، وهاتفه المحمول وفر هارباً، وقاما ببيع مركبة "التوك توك" لعميلهما سيئ النية (عاطل– له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة بالبحيرة) أمكن ضبطه، وتم بإرشاد المتهمين ضبط "التوك توك"، والهاتف المحمول المستولى عليهما.