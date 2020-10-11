القبض على منفذ أغرب حيلة لسرقة السيارات: أنا هربان من مستشفى المجانين

"الموضوع بسيط، بشاور للتوك توك أو العربية، اركب معاه، أول ما اركب أعمل مجنون".. بهذه الكلمات اعترف عاطل، بأغرب حيلة لسرقة المركبات في الإسكندرية، خلال التحقيق معه بتهمة حرق سائق توك توك وسرقة المركبة.

وقال المتهم في التحقيقات، إنه لجأ لهذه الحيلة؛ لسهولتها وعدم افتضاحها من قبل، وتمكن من سرقة عدد من المركبات؛ إذ يستقل التوك توك مع سائقه، وفي الطريق تصدر عنه حركات "عجين الفلاحة"، وأصوات غريبة، تثير استغراب وخوف صاحب المركبة.

وأوضح المتهم، أنه عقب ذلك يسرد رواية وهمية، يقنع خلالها الضحية بقصة مختلقة عن تعرضه، لظروف صعبة أدت لإصابته باضطراب نفسي، ثم يخرج هاتفه ويتصل بشخص ويخبر السائق أنه صديقه، ثم يعطي الأول الهاتف ليتحدث مع الأخير، الذى يؤكد على رواية المتهم ويخبر الضحية، أنه "هارب من مستشفى المجانين".

وأشار المتهم، أنه خلال ذلك يشعل النار خلسة في ملابس الضحية، فيوقف الأخير المركبة ويفر منها؛ ليقوم الأول بالهرب بها.

وكشف قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، ملابسات القبض على المتهم، عقب تعديه على سائق "توك توك" وحرقه؛ إذ تبين أن عاطلين استقلا المركبة مع المجني عليه، وقال له أحدهما: إنه مصاب بالجنون، ثم اشعل فيه النار، وعندما فر السائق قفزا من المركبة، واستولى عليها المتهم، وفر هاربا.

وكشفت التحريات، أنه ورد بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، من إحدى المستشفيات باستقبال (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم)، مصاب بحروق متفرقة، وقرر أنه أثناء توصيله أحد الأشخاص بـ"التوك توك" وسيره بالطريق الدولي، فوجئ باشتعال النيران بملابسه؛ فقفز محاولا إطفاء نفسه، وأثناء ذلك استولى المتهم على المركبة وهاتفه المحمول وهرب.

وشكل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، وأسفرت جهودهم عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطليّن لأحدهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات ضبطا، وبمواجهتهما قرر أحدهما قيامه باستقلال مركبة "التوك توك"، رفقة المجني عليه، بزعم توصيله، وأثناء سيرهما قام بسرد رواية للمجني عليه بمروره بحالة نفسية سيئة: "قلت له أنا مجنون"، مضيفا أن اتصل بالمتهم الثاني؛ لتعزيز روايته، والذي بدوره طلب من السائق مراعاة حالته النفسية، وعقب وصولهما للمنطقة محل الواقعة، سكب كمية من مادة تساعد على الاشتعال، وأضرم النيران به.

وعقب قفز المجني عليه، من مركبة "التوك توك"؛ لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها، استولى على المركبة وهاتف السائق، وفر هاربا، وقاما ببيع المركبة؛ لعميلهما سيئ النية (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة بالبحيرة).

وأمكن ضبطه العميل، وبإرشاد المتهمين ضبط "التوك توك"، والهاتف المحمول المستولى عليهما.