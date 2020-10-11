استقرار سعر الدولار وأعلى سعر بـ15.68 جنيه

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، عقب تراجع لم يدم طويلا في البنوك وشركات الصرافة صباح اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020، ليباع الدولار في البنك الأهلي المصري بـ15.77 جنيه في بداية التعاملات اليومية.

وسجّلت بنوك "مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية، الكويت المصرى لتنمية "، أعلى سعر لبيع الدولار بـ15.68 جنيه مقابل 15.78 جنيه للشراء، فيما سجل سعر شراء وبيع الدولار أقل سعر في بنوك "العربي الأفريقي الدولي، التعمير والإسكان، الإسكندرية، المصرف المتحد، التجاري الدولي"، ليباع بـ15.75 جنيه مقابل 15.65 جنيه للشراء.

وفي السياق ذاته، تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، بينما حافظ الريال السعودي على استقراره ليسجل 4.18 جنيه كأعلى سعر للشراء في 3 بنوك، وهي بنوك "بلوم، عودة، والمشرق".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا بـ4.27 جنيه، بينما سجل أعلى سعر شراء للدولار في 6 بنوك، هي "عودة، والمشرق، وبلوم".

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا في بداية التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو مقابل الجنيه تراجعا بقيمة 6 قروش كأعلى سعرا للشراء بـ18.47 جنيه، في بنك "قطر الوطني"، وكذلك شهد سعر الجنيه الإسترليني، أعلى سعر للشراء بـ20.32 جنيه، في بنك "المصري لتنمية الصادرات".

من جانبه، توقع علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، حدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية، ومن بينها الدولار واليورو، وذلك بعد خفض سعر الفائدة، نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، وذلك بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.