توفير 250 ألف جرعة تطعيم السحائي لطلاب المدارس في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم، وصول حوالي 250 ألف جرعة من تطعيم السحائي الثنائي، مخصصة لطلاب المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه مع بداية العام الدراسي الجديد، سيبدأ التطعيم ضمن برنامج التطعيمات الدورية خلال العام، في جميع مدارس المحافظة بالريف والحضر، مؤكدت أنه ووصل بالفعل 250 ألف جرعة لتطعيم السحائي الثنائي من وزارة الصحة، مخصصين لطلاب المدارس، "وسنبدأ في التطعيم مع بداية العام الدراسي الجديد 2020 - 2021".

وأضاف "مكي" في تصريح صحفي، أنه سيتم تطعيم العديد من طلاب المدارس الحكومية والخاصة، مع بداية كل مرحلة دراسية (أولي حضانة، أولي ابتدائي، أولي إعدادي، أولي ثانوي)، بجرعة التطعيم السحائي الثنائي؛ للوقاية من الالتهاب السحائي البكتيري، على أن يقوم بالتطعيم حوالي 1700 فريق مدرب من التمريض.

وفي سياق متصل، أكدت مديرية الصحة بالدقهلية، استقبال حوالي 31500 مواطن من المسافرين للخارج، بمعمل PCR بمستشفى المنصورة الدولي، في إطار جهود وزارة الصحة، في التيسير على المواطنين المسافرين للخارج، من بينهم 700 مواطن أجنبي و300 لاعب كرة قدم، منذ 27 يوليو الماضي وحتى الآن.

وأوضح الدكتور سعد مكي، أن تكلفة الخدمة المعملية لتحليل فيروس كورونا تبلغ 1200 جنيه للمصريين، و100 دولار لغير المصريين، بالإضافة إلى مصاريف إدارية لصالح وزارة المالية، مشيرا إلى أن المعمل يستقبل المواطنين يوميا من الساعة التاسعة صباحا، وفي العطلات وأيام الإجازات.

وتفقد وكيل الوزارة، أمس، معمل الـ PCR بمستشفى المنصورة الدولي؛ للاطمئنان على سير العمل به، مؤكدا أن الدولة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا، في سبيل تحسين وتطوير الخدمة الطبية بكافة مواقع تقديمها بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بنطاق المحافظة.