"أمن القليوبية" يحرر صاحب ورشة اختطفه 4 أشخاص بداعي النصب عليهم

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القليوبية، من كشف ملابسات واقعة اختطاف مالك ورشة موبيليا بالقليوبية، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المختطف، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد تلقيه بلاغا من "عامل"، مُقيم بدائرة المركز، بخروج والده "مالك ورشة موبيليا"، مقيم بذات العنوان، مستقلا دراجته النارية، وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول، من على هاتف والده أبلغه خلاله المتصل، باحتجاز الأول، طالبا منه مبلغ 100 ألف جنيه، نظير إطلاق سراحه، زاعماً أن الأب مدين له بالمبلغ.

وعقب ذلك، تحدث والده إليه، وطلب منه تدبير المبلغ المالي؛ لقيامه بالتوقيع على إيصالات أمانة لذات الشخص، لوجود معاملات مالية بينهما.

على الفور، شكل فريق بحثي بقيادة اللواء حاتم حداد، مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وحدد مرتكبي الواقعة، وهم 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأسفرت عن ضبطهم وأمكن تحرير المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وقرر الجناة بسابقة تعرفهم على المجنى عليه، منذ فترة من خلال عمله؛ لقيامه بتصنيع بعض قطع الموبيليا والأثاث للمتهم الأول، وعقب فترة عرض عليهم المجنى عليه تحصله منهم على مبلغ 100 ألف جنيه، نظير إعادته بأرباح بمبلغ 120 ألف جنيه خلال فترة محدده، إلا أنهم فوجئوا بعدم التزامه بالاتفاق وتهربه من السداد، فطلبوا منه مقابلتهم لإنهاء الخلاف بينهم، ولدى وصوله لمسكن أحدهم، احتجزوه واتصلوا هاتفيا بنجله "المُبلغ"، وطلبوا منه المبلغ المالي خاصتهم، نظير إطلاق سراحه.

وبمواجهة المجنى عليه بما جاء باعترافات المتهمين، أيدها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.