"المغامرات العربيات" فريق نسائي لانتشال كوارث البحر: بالغوص اتجمعنا

جمعهن حب الغوص والتطوع في الخير، لتشكّل 40 فتاة فريق "المغامرات العربيات"، تفرقهن المسافات ومبادئ واحدة تربط بينهن لتكون آخر المبادرات التطوعية التي يشاركن بها هي "غواصين الخير" لانتشال جثث الغرقى المنطلقة من مصر وانضمت لها فرق من عدة دول عربية.

دانا وسام، مصرية تعيش في الإمارات برفقة زوجها الإماراتي الجنسية، ومؤسسة الفريق تقول إن المجموعة تكونت عام 2013، وشاركت في العديد من المبادرات التطوعية في دول خليج منها المبادرات البيئية البحرية والبحث والانتشال للمخالفات والقوارب الغارقة، وتم تكريم الفريق من عدة جهات حكومية.

بدأت فكرة المجموعة من خلال "واتس آب"، واقترحت "دانا" أن يكونوا مجموعة منفصلة نسائية فقط، لأن في هذا الوقت لم ينشأ أي فريق رياضي أو غوص من العنصر النسائي وبالأخص العرب، والمقترح أعجب الجميع، وكل منهن تشارك في بلدها باسم الفريق حتى لو لم تسمح الظروف بأن يشاركن جميعا بنفس الوقت ونفس البلد.

تجمعهن عدة هوايات ورياضات مختلفة وكان أهمها الأعمال البيئية البحرية التطوعية، ومعظم النساء بالفريق لديهن هوايات مشتركة مثل رياضة الغوص والمغامرات، لتستكمل "دانا" أن تعارفهن كان عن طريق هذه الهوايات المشتركة بيننا سواء عن طريق المشاركة الميدانية أو التعارف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وكل واحدة منهن تبذل مجهودًا من أجل تطوير نفسه، ليملكن الروح الرياضية وروح الفريق رغم اختلاف الجنسيات واللهجات ولكن الهدف واحد.

"مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، عمان، الأردن، فلسطين، وتونس"، هي أوطان المشاركات في الفريق، وتبدأ أعمارهن من سن 28 عاما، اللاتي شاركن في حماية البيئة البحرية وانتشال المخلفات العالقة في الأعماق، والتجمع الرياضي لممارسة عدة هوايات مثل رياضة المشي بالجبال وعدة مغامرات والسفر سويا، ويتواصلن بشكل شبه يومي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتبادل الأنشطة عن طريق التصوير والنشر.

عن الانضمام إلى مبادرة "غواصين الخير"، تقول دانا إنها إحدى المبادرات التي تشبه عملهن ولكن بطريقة أوسع والتعرف على معظم غواصين الخير بالعالم ومشاركتهم بالعمل التطوعي الخيري، الذي يخدم البيئية والكوارث البحرية، وهواية الغوص ليست فقط هواية نمارسها للاستمتاع ولكن ممكن مشاركتها أيضا بالعمل الخيري الذي يخدم المجتمع وأفراده.