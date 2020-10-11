إغلاق مرشحات "مياه إدفو" بعد ظهور بقعة زيت على سطح النيل

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، قبل قليل، وقف وإغلاق مرشحات مياه الشرب بمدينة إدفو، شمال المحافظة، عقب اكتشاف بقعة زيت تطفو على سطح مياه نهر النيل، لم يتم معرفة مصدرها على الفور.

وأصدرت الشركة بياناً أكدت فيه أنه نظراً لمرور بقعة زيتية بنهر النيل بالقرب من مدينة إدفو، تم على الفور إيقاف تشغيل مرشحات مياه الشرب لحين القضاء عليها، مع تكليف الفرق الفنية التابعة للشركة، بالتنسيق مع أجهزة البيئة والري والمسطحات المائية، للقضاء على بقعة الزيت، والعمل على إزالتها من نهر النيل.

وأوضحت الشركة أن قطع المياه عن المناطق والمواقع السكنية المختلفة سيتم بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من إزالة بقعة الزيت، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين.

من ناحية أخرى، وفي إطار التفاعل والتواصل المباشر مع المشاكل والمطالب الجماهيرية، كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه الدكتور أحمد شعبان، بالقيام بزيارة ميدانية غلى مركز ومدينة نصر النوبة، لمتابعة الجهود المبذولة لحل مشكلة ضعف مياه الشرب.

جاء هذا التكليف بعد دخول توجيهات المحافظ للمسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي حيز التنفيذ، والبدء في مشروع إحلال وتجديد الخط الرئيسي لمياه الشرب من محطة رافع "وادي العرب"، بتكلفة 20 مليون جنيه، وبطول 3 كيلومترات و400 متر، وبقطر 600 ملليمتر.

وأكد "شعبان" أن تنفيذ الخط الجديد يتوازى مع عملية صيانة الخط الحالي، والذي يربط رافع "وادي العرب" بمحطة "فطيرة"، في كوم أمبو، بطول 12 كيلومتر، سيعمل على إنهاء المشكلة الحالية، لافتاً إلى أن اجتماعه مع رؤساء قرى مركز نصر النوبة تم فيه متابعة بعض الملفات الهامة، مثل قانون التصالح، وموقف تنفيذ الخطه الاستثمارية 2020/ 2021، بجانب الاهتمام بالنظافة العامة والتطوير والتجميل والإنارة، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين.