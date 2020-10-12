علي الدين هلال: الإخوان فتحت اتصالات مع أطراف دولية لدعم وصولها للسلطة

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر كانت تمر بمشكلة قبل 2011، ما دفع شباب من الجامعة الأمريكية والألمانية والقاهرة والشباب بالنزول وهذا حقهم، ولكن نوعين آخر من الأشخاص نوع كان يعلم أنه يخدم أشياء أخرى وهدفه الثورة، لافتا إلى أن موضوع الاتفاق مع حماس وحزب الله واقتحام القوة المسلحة الحدود المصرية والسير 100 أو 200 كم للوصول لوادي النطرون ويستهدفوا السجن.

وتساءل "هلال" خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، عن المتسبب في حريق 100 قسم شرطة ودور القضاء في نفس اليوم، ولم يعلن أي ائتلاف شبابي عن مسؤوليته، متمنيا من النائب العام التحقيق حول هذه الوقائع، المطلب الوحيد كانت استقالة حبيب العادلي وزير الداخلية آنذاك اعتراضا على ممارسات الوزارة، وتدريجيا ظهرت كلمات "ارحل" و"إسقاط نظام الحكم".

وأشار إلى أن أفراد جماعة الإخوان نزلوا للشوارع في جمعة الغضب بشكل كبير، ومن هنا بدأ الدم، "يوم 25 يناير لحد آخر النهار مكنش فيه دم، واحد بس مات بضربة شمس أو حاجة لكن مكنش فيه رصاص"، لافتا إلى أن أحداث العنف بدأت في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بالسويس، حيث حدثت مواجهات عنيفة هناك، وسميت جمعة الغضب وحدث ما حدث بعدها.

وتابع: "هل التطور للدم كان حتمي من جانب الشباب؟ الإجابة لا، الشباب كان لهم مطالب وكان ممكن التعامل معاها، لكن كان فيه أطراف أخرى خططت للوصول للسلطة، قيادات الإخوان في أول يوم 25 يناير قالوا احنا مش هننزل واللي عاوز بصفته الشخصية ينزل، هما كانوا لسة مش عارفين الأحداث مصيرها إيه، ومين هينتصر، ولما لقوا فيه اضطراب في الحكم وارتباك في التعامل رموا بتقلهم وفتحوا ملفات مع قوى خارجية سواء إقليمية أو دولية للتأكد من وصولهم للسلطة".