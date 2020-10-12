سائق يعترف بذبح بائع في قليوب: "ضربني قبلها بأسبوع"

"هو كان أتخانق معايا وضربني قبل الجريمة بأسبوع فقتلته".. بهذه الكلمات اعترف سائق "توك توك"، بتفاصيل ذبح بائع خردة للانتقام منه أمام المارة بمديرية أمن قليوب، مضيفا في اعترفاته بتحقيقات النيابة، أن مشاجرة نشبت بينه والمجني عليه قبل الحادث بأسبوع؛ بسبب المزاح وتطورت الى معركة، وعلى أثرها "ضربني"، فقررت الانتقام.

وأشار المتهم، إلى أنه يوم الجريمة استعان بصديق له يمتلك "توك توك"، وطارد المجني عليه واستوقفته أمام المواطنين وذبحه، ثم هرب.

وضبط المتهم، وقررت النيابة العامة حبسه وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث.

وورد بلاغا لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بحدوث مشاجرة ومتوفي بدائرة المركز، والعثور على جثة (بائع خردة - مُقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة)، وبها جرح طعني، وما قرره شاهدي رؤية، أنه أثناء سير المجني عليه بالطريق، توقفت مركبة "توك توك" بجواره، وترجل منها شخص مجهول، وحدثت بينهما مشادة كلامية، على إثرها تعدى ذلك الشخص عليه بالضرب بسلاح أبيض؛ فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وهرب صحبة قائد المركبة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطليّن - مُقيمان بدائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، مقررا أنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها عليه بسلاح أبيض "مطواة"؛ فأحدث إصابته التى أودت بحياته وهرب.

وبإرشاده، ضبطت مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة، أسفل مسكن المتهم الثاني، وكذا السلاح المستخدم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.