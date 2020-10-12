ليس رجلا.. كيف تعامل أبناء أصالة وأنغام مع علاقات الفنانتين العاطفية؟

أثار خالد الذهبي، نجل الفنانة أصالة، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعد توجيه رسالة إلى المخرج طارق العريان، طليق والدته، تعليقًا على تصرفاته بعد الانفصال.

ولم يعتمد "الذهبي" في رسالته على أسلوب الإبهام، بينما وجه رسالة صريحة ومُباشرة، لاسيما وأنه نشر صورة تضم أفراد عائلته كافة، مع الإشارة لـ"العريان"، قائلا: "أخبرني.. هل تقضي وقت كاف مع عائلتك؟، الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أبدا أن يكون رجلا حقيقيًا".

وأضاف خالد الذهبي: "أعلم أن هذا هو اقتباسك المفضل من فيلمك المفضل، لذلك اصنع لي معروفًا وأعد مشاهدته مرة أخرى، وشيء آخر أيضا، املأ هذا الفراغ سريعا من أجلي".

وكانت 2019، عام الأزمات الكبرى في حياة أصالة نصري، فشهد رسميا خبر طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان، بعد قصة حب عنيفة استمرت لأكثر من 12 عامًا، وشهدت طفلين.

وأشارت الأخبار، إلى أن الانفصال جاء بعد قصة حب جديدة، وقع فيها "العريان"، ورفضت أصالة البوح عن الأسباب.

وقد يكون دافع خالد الذهبي، من إرسال هذه الرسالة لطارق العريان، دخول أصالة في أزمات نفسية مؤخرًا، وتأثرها بواقعة الانفصال.

في سياق منفصل، عاشت الفنانة أنغام، أزمات عديدة، مع نجلها الأكبر عمر مجدي عارف، العام الماضي، بشأن زواجها من الموسيقار أحمد إبراهيم، واشتدت الأزمة في يوليو لعام 2019، بعد قرار الابن بالتعليق لها، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "نستجرام"، ورغبته في إنهاء الجدل الواقع مؤخرًا.

ونشر "عمر" صورة له عبر "انستجرام"، مع والدته، معلقًا عليها: "لإنهاء ذلك الجدل، هي أمي، ولن أبتعد عنها أبدا حتى وإن لم نتفق على كل شيء، أي شخص يعتقد أنني أعرضها للأذى، فهو لا يعرفني جيدا، كل تصرفاتي معها، نابعة من داخلي لأنني أحبها وأهتم بها، ولا يحق لأي أحد المهاجمة أو الدفاع عني في أي شيء يخصها".

وأضاف عمر: "كل مشاكلنا أصبحت عامة، لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة، فأمي تتعرض لضغط كبير بسبب ذلك، سأظل دائمًا صادقا مع نفسي، وسأظل دائمًا إلى جانب الحقيقة، نعم لدي مشاكل مع هذا الرجل، وأحتقره لأسباب عديدة، ولكن لا تفكروا في أنني أريد أن أوذي والدتي، أنا أحبك على الرغم من كل شيء، أنا وشقيقي، السند الوحيد لكي، ولا يمكن لأي أحد أن يحل مكاننا، فأنا لست مؤقتا مثل بعض الأشخاص، أحبك إلى الأبد يا أمي".

وتصالحت أنغام، مع نجلها، مؤخرًا، بعد شهور من الخصام؛ إذ احتفلت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بميلاد ابنها عمر مجدى عارف، قبل أيام، بنشر صور معه أمام البحر، مُعلقة عليها قائلة: "يوم 3 أكتوبر فرحت أول فرحة حقيقية في حياتي لما شرفت حياتي يا روحي، كل سنة وأنت طيب يا نور عيني".