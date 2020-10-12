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بعد إصابة عاملين بكورونا.. غلق نقابة المهندسين في كفر الشيخ

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سمر عبد الرحمن
05:39 م | الإثنين 12 أكتوبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

علّقت نقابة المهندسين بكفر الشيخ، العمل بمقر النقابة، لمدة أسبوع، عقب إصابة بعض العاملين بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن نقابة المهندسين في كفر الشيخ، برئاسة المهندس عبد السميع يوسف، اليوم، أن تعليق العمل بالنقابة سيكون بداية من غدٍ، الثلاثاء، ولمدة أسبوع، مع منح جميع العاملين بالنقابة إجازة خلال فترة تعليق العمل.

وقال البيان إن تعليق العمل بجاء حفاظا على الصحة العامة لجميع العاملين بالنقابة، تنفيذًا للإجراءات الوقائية التي أقرها مجلس الوزراء، لافتًا إلى بدء أعمال تطهير مبنى النقابة خلال الأيام المقبلة.

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