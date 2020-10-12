عمر كمال يشكر جمهوره على الدرع الذهبي: دعمكم خلاني أثق في نفسي

احتفل مغني المهرجانات عمر كمال مع جمهوره عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، بحصوله علي الدرع الذهبي من اليوتيوب.

وكتب كمال: "شكرا ليكم من كل قلبى.. خليتوا ليا أكونت كبير ع اليوتيوب فيه مليون و200 ألف مشترك، وبقى عندك بيدج ع الفيس فيها اكتر من 3 مليون مشترك، وبقى عندي أكونت ع الانستجرام فيه مليون و800 ألف مشترك، وع التيك توك فيه مليون و 700 ألف مشترك، دعمكم خلانى عندى ثقة في نفسى أكبر ونجحني ووصلني لمناطق كتير كان نفسي أوصلها".

ونشر "كمال" صورة بصحبة الدرع وعلّق: "درع اليوتيوب الذهبي شكرا ليكم".

وكان أعلن مؤخرا عبر "فيس بوك" تكريمه في لبنان من مؤسسة مشاهير العرب، ونشر صور له وهو يحمل الجائزة معلقا: "تكريمى اليوم من مؤسسة ( مشاهير العرب ) اللبنانية،عن أعمالى في 2020 (بنت الجيران، عود البطل، لغبطيطا، شمس المجرة، شيكولاتة سايحة، بنبونى ساقط في نوتيلا)، والتي تعدت مشاهدتهم المليار مشاهدة.

ورغم قرار نقابة الموسيقيين بمنع مغني المهرجانات من إقامة حفلات غنائية، إلا أن مغني المهرجانات عمر كمال يتحدى قرار النقابة ويعلن عبر حسابه إنستجرام عن إحيائه سلسلة حفلات في لبنان وسوريا بصحبة حسن شاكوش، كما نشر كمال صورا له أثناء تكريمه في بيروت عن أعماله الفنية.

وسبق وتحدى الثنائي النقابة في حفلات تونس، بعدها أجرى النقيب هاني شاكر اتصالا هاتفيا بنقيب الموسيقيين بتونس والذي أكد أن حفلاتهما سيتم إلغاؤها تماما.

وكان الفنان التونسي ماهر الهمامي، أكد إلغاء حفلات مطرب المهرجانات حسن شاكوش والفنان الشعبي عمر كمال في تونس، والتي كان مقررا لها أن تبدأ الحفلة الأولى اليوم على أن يتم إحياء الحفل الثاني بعد عدة أيام.

وأوضح همامي، لـ"الوطن"، أن هناك قرارا رسميا من الولاية التونسية بإلغاء تلك الحفلات نظرا لعدم الموافقة على شروط الحفل بعد أن تقدم المنظمون بطلب لإقامتها لكون المطربين المصريين ممنوعين من الغناء فى بلدهم.وأشار همامي، إلى أنه في حال إقامة الحفلات، سيتم إغلاق المحل الذي سينظم به الحفل، والقبض على المنظمين لمخالفتهم قرارات الدولة التونسية.

وشدد همامي، على أنه يوجد تعاون مثمر وقوي بين النقابة التونسية والمصرية برئاسة الفنان هاني شاكر، إلا أن الثنائي قدما عددا من الحفلات هناك رفعت شعار كامل العدد وتم تكريمهم هناك بمهرجان اوسكار الليبي عن اغنيه بنت الجيران أفضل أغنية 2020.

كمال طرح مؤخرا مهرجان "حته قمراية" غناء عمر وأورتيجا ولاقى هجومًا شديدًا من الجمهور، الذي أكد عدم تناسق صوتيهما معًا، مطالبين "كمال" بأن يعود للغناء مع حسن شاكوش فقط.

وعلّق متابع على المهرجان، بالقول "أورتيجا الأغنية مش لايقة عليه خالص، وعمر كمال الأغنية عليك لوحدك"، فيما ذكر آخر "يا جماعة، افهموا أورتيجا مينفعش مع عمر، لأن تركيبة عمر وشاكوش ده بيقول سؤال، وده بيقول جواب، فبيعمل التركيبة اللي انتوا بتحبوها، أما عمر وأورتيجا نفس السكة فمفيش جديد، وبالتالي مش هتعجب الناس"، وقال متابع "حاسة إنها مش مظبوطة عشان شاكوش مش معاك"، فيما قال آخر "ثنائية شاكوش أفضل يا عمر، والأغنية مش مفهومة خالص ربنا يوفقك"، وأضاف معلق "لو مع شاكوش كانت هتطلع أحلى".

واحتفل عمر كمال مع جمهوره مؤخرًا بتحقيق مهرجان "لغبطيطا"، وحقق أعلى نسبة مشاهدة على "يوتيوب" فقد تخطى المهرجان 30 مليون مشاهدة.