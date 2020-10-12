جولات مرشحو البرلمان بدائرة بولاق الدكرور تخلو من الإجراءات الاحترازية

في ظاهرة غريبة، ظهر مرشحو البرلمان بالعديد من المحافظات دون ارتداء كمامات طبية كما حددت وزارة الصحة المصرية، تحسبًا لفيروس كورونا المستجد.

ولم يلتزم مرشحو دائرة الجيزة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مع انطلاق الدعاية الانتخابية في الخامس من الشهر الجاري وحتى الثامن عشر من الشهر ذاته، وسط مخاوف من موجة ثانية من الفيروس.

ففي دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة والتي تشهد صراعا شديدا من أجل الظفر ب3 مقاعد في البرلمان، ويتنافس من أجل ذلك 54 مرشح، يقيم المرشحين مؤتمرات جماهيرية وجولات ميدانية دون كمامات، أو الحفاظ على التباعد الإجتماعي، الأمر لم يقتصر علي هذا فقط، بل إن المؤتمرات الجماهرية أصبحت بديلا للمقاهي في بعد شوارع دائرة بولاق، بالإضافة إلي أن العديد من المؤتمرات التي يحضرها العشرات يوميا، لا يتم بها أي أعمال تعقيم أوتطهير.

يقول المواطن محمد وحيد، أنه يشعر بأن مرشحي الدائرة لا يدركون خطورة الموقف: "كل همهم الدعاية والانتخابات بس، لكل صحتنا مش مهمة عند حد".

ويقول وائل عبد الفتاح، 45 سنة من منطقة زنين أن مرشحي مجلس النواب لم يظهروا خوفًا على أبناء الدائرة من انتقال الفيروس بينا: "كل يوم مؤتمر وكل يوم جولة، والناس غلابة بتنزل وراهم، وفي الاخر احنا اللي هنتصاب بالفيروس".