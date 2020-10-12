ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا إلى أكثر من 7 ملايين و772 ألف حالة

قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، بلغ 7 ملايين و772 ألفا و99 شخصًا على الأقل.

وأضافت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس داخل الولايات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 214 ألف و882 حالة.

وسجّلت "جونز هوبكنز" اليوم حتى الآن 9553 حالة إصابة و114 وفاة جديدة في الولايات المتحدة.

ووصلت غرامات انتهاك إجراءات مكافحة كورونا في نيويورك في الولايات المتحدة إلى أكثر من 150 ألف دولار، حيث أعلنت حكومة مدينة نيويورك، إصدار 62 أمر استدعاء وأكثر من 150 ألف دولار غرامات، منذ يوم الجمعة، الماضي خلال حالات الإغلاق والقيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19.

وأعلنت حكومة المدينة، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، أن من بين العقوبات، التي جمعها "عملاء الحكومة في المناطقة المصنفة بألوان الأحمر والبرتقالي والأصفر" للإشارة إلى مستوى الخطر - خمسة عقوبات أصدرت بسبب تجمعات دينية.

وتأتي الانتهاكات والغرامات في وقت تكافح فيه نيويورك تجدد كوفيد-19 في منطقتي "بروكلين" و"كوينز" بالمدينة، كما يسعى المسؤولون لاحتواءه من خلال اتباع نهج مكون من ثلاثة مستويات يتضمن إغلاق الأعمال التجارية غير الضرورية والمدارس في بعض المناطق.