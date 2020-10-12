"المبنى كان بيرقص".. بيومي فؤاد يكشف عن موقف كوميدي في زلزال 92

قال الفنان الكوميدي بيومي فؤاد، إنه تخرج من كلية الفنون الجميلة في عام 1990 بعدما كان رئيس فرقة المسرح، وبعدما تخرج أصبح رئيس فرقة المسرح الكبيرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد علي" مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أنه في أثناء وقوع زلزال 92 الشهير كان لديه بروفة: "وقتها كان المبني الإعدادي ثاني أقدم مبنى في الكلية وهو عبارة عن مبنى خشب، بصيت لقيت المبنى كله بيرقص".

وتابع الفنان الكوميدي، أنه كاد يتسبب في مقتل عدد من الطلاب بسبب تعطيله إياهم عن الخروج من المبنى بسرعة: "اللي جنني إن الولاد كلهم نازلين بيصرخوا وانا طالع، فكنت بعطلهم، ولما الدنيا هديت سألوني كنت طالع ليه، قلتلهم كنت بقفل الأنبوبة، فسخروا مني وقالوا لي هي حريقة؟!".

وأردف: "كان مبنى أثري صحيح بس ماسك نفسه، وخرجت من الكلية لقيت كل سكان الزمالك خارجين بلبس البيت، ومكنش في دماغي إنه زلزال، وافتكرت واحد صحبي اسمه أحمد غريب ساكن في الإسعاف في بيت قديم، كلمته ورد ببساطة وكان نايم وسألته عن حاله وقالي البيت زي الفل رغم إنه قديم وافتكرت إنه هيقع".

وأوضح بيومي فؤاد، أنه تبرع بدمه لإسعاف المصابين، كما ساعدت مصر الدول العربية، وقطع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إحدى زياراته الخارجية خارج مصر وعاد إلى الوطن حينها.