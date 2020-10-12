دير مارجرجس بالأقصر: منع المبيت والخيام في الاحتفال بالمولد هذا العام

أعلنت اللجنة المشرفة على دير "الشهيد العظيم مارجرجس" بالرزيقات، غرب الأقصر، أن احتفالات الدير بمولد مارجرس ستقتصر على الزيارات فقط دون وجود مبيت أو خيام أو محلات داخل أو خارج الدير نهائيا، بناءًا على تعليمات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم، عقد قداسات يومية، خلال فترة الاحتفال، التي تبدأ في 10 نوفمبر وتنتهي 16 نوفمبر، مطالبًا جميع الزوار بمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من وزارة الصحة في هذا الشأن، وارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي ومسافة الأمان.

وشدّد البيان على ضرورة امتناع الأشخاص عن زيارة الدير ومزاراته، حال معاناتهم من ارتفاع ولو طفيف في درجات الحرارة أو السعال والتهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية أخرى.

وأضافت أن الدير يجري الاستعدادات الكاملة لإقامة مولد مار جرجس بالرزيقات، مؤكدة عدم إلغائه إلا بتعليمات من البابا تواضروس الثاني، واللجنة المشرفة على الدير، وإذا طرأ أي تغيير سيعلن في حينه.

وكان الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة والمشرف على دير مار جرجس الرزيقات بالأقصر، قد أعلن إقامة الاحتفال السنوى للدير في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر المقبل، وأكد مطران شبرا الخيمة، أن الدير به مبيت يبدأ أول شهر نوفمبر، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

ومازالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تجري استعداداتها لإقامة مولد دير مارجرجس بمنطقة الرزيقات في الأقصر، حيث نفت في بيان رسمي لها، إلغاء المولد الذي يقام في شهر نوفمبر من كل عام بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.