وجوه جديدة بـ"دائرة الأباطرة".. منافسة شرسة على مقعد النائب في الزيتون

دائرة اشتهرت طيلة السنوات الماضية بأنها "دائرة الأباطرة"، وتربع على عرشها نواب سابقين اشتهروا بالاستمرارية، فدائرة الزيتون، تربع على عرشها زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا، وأحد رجال الحزب الوطنى، لـ 4 دورات برلمانية متتالية قبل ثورة 25 يناير، ليصبح الأمل في مقعد النائب ضئيلا لدى الجميع، أما الآن عادت المنافسة بها من جديد واشتعلت بين المرشحين.

تشهد دائرة الزيتون والأميرية منافسة شرسة على المقعد الوحيد المخصص لها حسب تقسيم الدوائر الجديد، والذى أقره مجلس النواب أخيرا، حيث يتصدر قائمة المتنافسين الدكتور محمد عبدالغنى عضو مجلس النواب الحالى عن الدائرة.

ويتنافس على مقعد النائب 14 مرشحا معظمهم من الوجوه الجديدة، بينهم سيدتان فقط، هما خيرية بعزق، ومها أحمد.

وتضم قائمة المرشحين عن الدائرة من الرجال كلا من وكمال شفيق، وناجى وليم، وإكرامى على، وسيد عثمان جاد المولى، وعماد نبيل مرقص، وعادل مصطفى، وعمر طارق البحراوى، ، ومايكل عادل، وعبدالفتاح عبدالشافى، ومصيلحى بكر، ومحمود حنفى.

واقتربت مرحلة الاقتراع فى الانتخابات وإدلاء الناخبين بأصواتهم في اللجان الانتخابية لاختيار مرشحيهم في انتخابات مجلس النواب، والتي تتم على مرحلتين، الأولى تضم 14 محافظة فيما تضم الثانية 6 محافظات.

وتبدأ أولى أيام الانتخابات للجولة الأولى خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر في الخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.