الصحة العالمية: ارتفاع قياسي في إصابات كورونا خلال أسبوع

قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم، ارتفع خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من 2.2 مليون، وهي أعلى زيادة في 7 أيام، منذ بداية الجائحة.

وذكرت المنظمة العالمية، في جنيف الليلة الماضية، أن عدد الوفيات بسبب المرض، ازداد بمقدار 39 ألفا، ما يتوافق تقريبا مع مؤشر الأسبوع السابق، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأضافت المنظمة، في بيانها الأسبوعي، أن عدد الحالات المؤكدة رسميا للإصابات بفيروس كورونا، بلغ مع حلول 11 أكتوبر 37109851 إصابة، والوفيات 1070355 حالة.

وكانت أخطر حالة وبائية في الأمريكتين؛ إذ أصيب بشكل إجمالي بـ"كوفيد-19"، في هذه المنطقة، في الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر، أكثر من 804 آلاف شخص، وتجاوز العدد الإجمالي للمصابين 17.79 مليونا، وسجلت أكثر من 20 ألف حالة وفاة في 7 أيام، وحتى 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الوفيات أكثر من 588 ألف حالة.

وفي منطقة جنوب شرق آسيا، أصيب بالمرض أكثر من 575 ألف شخص خلال الأسبوع، وتجاوز العدد الإجمالي 7.9 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 126 ألف حالة، بزيادة 7.75 ألف عن الأسبوع السابق.

وسجلت أوروبا أكبر زيادة في الإصابات، مقارنة بالأيام السبعة السابقة، بنسبة 34%، وارتفع عدد المصابين بأكثر من 694 ألف شخص، إلى ما يقرب من 6.92 مليون، وتوفي بسبب الفيروس أكثر من 6.1 ألف شخص في أسبوع، وتجاوز إجمالي عدد الوفيات 246 ألف حالة.

وارتفع عدد المصابين في الهند، في 7 أيام، بأكثر من 504 آلاف، والولايات المتحدة بأكثر من 327 ألف إصابة، والبرازيل بأكثر من 175 ألفا.