تجديد حبس 4 متهمين بخطف مزارع بالجيزة مقابل فدية 500 ألف جنيه

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 4 أشخاص، لاتهامهم بخطف مزارع وطلب فدية 500 ألف جنية، نظير إطلاق سراحه، بسبب وجود خلافات مالية مع شقيق المجني عليه.

وتلقى مأمور مركز الصف، بلاغا من "سمسار أراضي"، 40 سنة، يفيد بتلقيه اتصالا هاتفيا من شقيقه "مزارع"، 34 سنة، يخبره بقيام أشخاص باختطافه، وطلب 500 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، واتهامه لأحد الأشخاص، 34 سنة، مقيم بحلوان لخلافات مالية بينهم فى أعمال تقسيم الأراضى.

على الفور تم تشكيل فريق برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو فى حقه بالاشتراك مع "عاطل"، 34 سنة، و"سائق" 55 سنة، و"سائق"، 25 سنة له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية شارك فيها ضباط مباحث القاهرة، أسفرت عن ضبطهم وتحرير المختطف، وبحوزتهم طبنجة معدلة و50 طلقة وطبنجة صوت، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة قيادة المتهم الرابع.

وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من المتهم الأول لوجود خلاف مالى بينه وبين المُبلغ، إذ اتفقوا على خطف المجنى عليه ومساومة المُبلغ، حيث توجهوا إلى استراحة خاصة بالمجنى عليه، واقتادوه تحت تهديد الأسلحة المضبوطة، واحتجزوه بمسكن المتهم الثالث وقاموا بمساومة المُبلغ من خلال هاتف المجنى عليه.

واعترف المتهمين الأربعة، أمام النيابة العامة، بارتكاب الواقعة، وأرجعوا ذلك لوجود خلافات مالية مع شقيق المجني عليه سمسار الأراضي، ليتقرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.