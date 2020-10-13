بعد قليل.. انطلاق منتدى الحوار عن القضية السكانية بحضور تاج الدين ومختار جمعة

ينطلق بعد قليل، مؤتمر وزارة الأوقاف، بمقر أكاديمية تدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، في أولى حلقات منتدى الحوار الثقافي، لمناقشة ثاني أكبر تحد للدولة المصرية بعد مواجهة الإرهاب، وهي القضية السكانية، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية.

وكانت وزارة الأوقاف أكدت في بيان لها، أن منتدى الحوار يناقش موضوع تنظيم النسل، كضرورة واقعية؛ إذ تؤدي الزيادة المضطردة للسكان إلى مشكلات لا حصر لها، بما يعد أخطر تهديد لبرامج ومسيرة التنمية، ويتطلب تضافر كل أجهزة الدولة الدينية والثقافية والصحية والإعلامية والثقافية والتربوية؛ لبيان خطورتها، وأهمية عملية تنظيم النسل، وبيان ما يترتب على التأخر في ذلك من آثار لا تحتمل.

بالإضافة إلى بيان الرأي الديني بوضوح في مشروعية هذا التنظيم، التي ترقى في مثل ظروفنا الراهنة إلى درجة الوجوب، حفاظا على حق الطفل والأسرة والمجتمع والوطن وأهله في حياة كريمة.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه يحضر الندوة ٦٠ إماما وواعظة، في لقاء حواري مفتوح؛ لمناقشة القضية من مختلف الجوانب.

مصر تسجل مليون نسمة في اقل من 8 شهور

وكشف الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن مصر سجلت 101 مليون نسمة، لافتا إلى زيادة مليون نسمة في أقل من 8 أشهر.

وقال "حسن"، في تصريحات له، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يؤكد أن أكبر خطر يواجه مصر ويعيق عمليات التنمية، هو النمو السكاني، وخاصة في التاريخ الحديث، مضيفا: "كل عشرين ثانية نزيد فردا واحدا، وفي اليوم أكثر من ألف طفل، ونسجل المركز الـ14 في العالم في النمو السكاني"، موضحا أن الدولة المصرية تسعى لتنظيم الأسرة بخصائصها السكانية، وليس فقط بعددها، وأن مصر فتحت ملف تنظيم الأسرة منذ ما يقرب من 55 عاما.