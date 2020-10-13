إحباط صناع السينما في أوروبا بعد قرار استبعاد Soul من العرض سينمائيا

عبر صناع السينما في أوروبا عن شعورهم بالصدمة بعد قرار شركة "Pixar" بعرض فيلم Soul حصريا على منصة Disney plus يوم 25 ديسمبر، بدلا من طرحه بقاعات السينما بسبب انتشار فيروس كورونا، بحسب موقع Variety.

وقال أصحاب دور العرض في أوروبا: "هذه الخطوة صدمتنا وأذهلتنا، وحرمت العديد من الجماهير في جميع أنحاء القارة من مشاهدة الفيلم".

قال بيان صادر عن الاتحاد الدولي للسينما، الذي يمثل مشغلي السينما الأوروبية: "الغالبية العظمى من دور السينما في جميع أنحاء أوروبا مفتوحة الآن وقادرة على تقديم عائد آمن وممتع للجمهور".

وجاء في البيان أيضا: "ومع ذلك، مرة أخرى، وجدنا موزعًا يوجه ضربة أخرى لصناعة السينما، القرار بشأن "Soul" محبط بشكل مضاعف للمشغلين الذين كانوا يعتمدون على الإصدار خاصة بعد عرض الفيلم في عدد من مهرجانات الأفلام الأوروبية الرئيسية".

كان العرض الأول لفيلم "Soul" عالميًا في مهرجان BFI London Film Festival، ومن المقرر أن يُعرض في مهرجان روما السينمائي في وقت لاحق، كما اختارته إدارة كان السينمائي ضمن اختياراتها الرسمية لعام 2020.

وكان من المقرر في البداية إطلاق فيلم "soul" في يونيو، ولكن تم تأجيله لاحقًا إلى 20 نوفمبر وسط وباء فيروس كورونا، حتى جاء قرار عرضه بالمنصة.

وعلى عكس فيلم "Mulan"، الذي تم طرحه في Disney Plus مقابل 30 دولارًا إضافيًا، سيكون "Soul" متاحًا لمشتركي Disney Plus البالغ عددهم 60.5 مليونًا بدون تكلفة إضافية.

تدور قصة الفيلم حول حلم "جو" بأن يكون عازفًا لموسيقى الجاز، ولكن يمر حادث غير متوقع يؤدي إلى فصل روحه عن جسده، ثم يتم نقله إلى مكان خيالي.

"Soul" مدته ساعة ونصف، من إخراج "Pete Docter" ،Kemp Powers"، ويشارك جيمي فوكس وتينا فاي وغيرهما بالتعليق الصوتي في الفيلم.